Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kartal, Kayseri'de de kazandı... Güneş ile seriyi 4 maça çıkardı

    Siyah-Beyazlılar ilk yarıda Redmond ve Salih Uçan’ın golleriyle 2-0’ı yakaladı. İkinci devre skoru koruyup çok kritik bir galibiyet daha aldı. Rosier uzatmada kırmızı kartla atıldı.

    Kış ’Güneş’i

    Kartal seriye bağladı... Şenol Güneş yönetiminde son dönemde çok önemli bir çıkış yakalayan Beşiktaş dün de Kayserispor deplasmanında 2-0 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı. Maça fırtına gibi giren Siyah-Beyazlılar 2. dakikada öne geçti. Campanharo'dan seken topu kontrol etmeyi başaran Redmond, ceza yayı üzerinden topa sert vurdu ve skoru 1-0 yaptı. 38. dakikada Mane'nin sol çaprazdan aşırtma vuruşunda, kaleci Mert Günok topu son anda kornere çeldi. 42. dakikada Tayfur Bingöl'ün sert şutunda, kaleci Cenk Gönen'i geçen topu çizgi üzerinden Hosseini uzaklaştırdı. Aynı dakika içinde Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Salih Uçan'ın sağ ayağıyla düzgün vuruşu filelerle buluştu: 0-2. 66. dakikada Muleka'nın ortasında kale ağzından vuruşunu yapan Cenk Tosun topu auta gönderdi. Uzatma dakikalarında direkt kırmızı kart gören Valentin Rosier takımını 10 kişi bıraktı.



    EN ZORLU VİRAJDAN 12 PUANLA ÇIKTI!
    Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş bunu çok zorlu bir fikstürde başardı. 1-1'lik Gaziantep beraberliği sonrası ilk olarak, sezonun flaş takımı Adana Demirspor'u sahasında 1-0 yenen Siyah- Beyazlılar ardından Kasımpaşa önünde 2-1'lik skorla kazandı. Geçtiğimiz hafta zorlu Konyaspor deplasmanında Josef'in uzatmalardaki golüyle gülen Şenol Güneş'in ekibi dün de Kayseri'de 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş yakaladığı müthiş seriyle taraftarının yüzünü güldürdü.



    RAKİPLERE MESAJI YOLLADI
    Dün Kayseri deplasmanında 2 golle galibiyete uzanan Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki inancını ve iddiasını herkese gösterdi. Siyah- Beyazlılar zirve yarışındaki rakiplerine de net bir mesaj gönderdi. Özellikle Nathan Radmond'ın skoru 1-0 yapan golün ardından Beşiktaşlı futbolcuların sevinci görülmeye değerdi.



        ROSİER'DEN OLAY HAREKET
        Maçın son anlarında Valentin Rosier direkt kırmızı kart gördü. İddialara göre; Fransız futbolcu, Kayserisporlu Emrah Başsan'a cinsel organını işaret eden bir hareket yaptı. Hakem Mete Kalkavan'ın raporuna da bunu yazdığı belirlendi.



        ABOUBAKAR ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
        Beşiktaş'ta üçüncü dönemini yaşayan Vincent Aboubakar, resmi imzanın ardından ayağının tozuyla Kayserispor deplasmanında sahaya çıktı. Maçın 69. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna giren Aboubakar, mücadelede 7 pas yaptı ve yüzde 71 oranında pas isabeti yakaladı. Golcü oyuncu 5 kez de ikili mücadele kazandı. Maç sonu üçlü çektiren Aboubakar, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur. Bu hayali kuruyorum" dedi.



        16. MAÇINDA SİFTAH YAPTI
        Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Southampton'dan kadrosuna kattığı Nathan Redmond, Siyah- Beyazlı forma ile Süper Lig'deki ilk golünü Kayseri'de attı. Maçın 2. dakikasında sahne alan 28 yaşındaki futbolcu sert vuruşu ile Kayserispor kalecisi Cenk Gönen'i mağlup ederken, golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Redmond'un 2 de asisti bulunuyor.



            DEPLASMAN GOLCÜSÜ SALİH
            Beşiktaş'ın 2. golünü atan Salih Uçan ilginç bir istatistiğe imza attı. Süper Lig kariyerinde 8. golüne ulaşan tecrübeli yıldız, bu gollerin 7'sini deplasmanda kaydetti.



            SAİSS VE REDMOND CEZALI
            Beşiktaş'ın Faslı defans oyuncusu Romain Saiss, Kayserispor karşılaşmasının 4. dakikasında, Nathan Redmond ise 33. dakikada sarı kart gördü. İki futbolcu gördükleri bu sarı kartlarla birlikte cezalı duruma düştü. Saiss ve Redmond, 21. haftada oynanacak Alanyaspor maçında cezalı oldukları için forma giyemeyecek.



            3-2 KAYBETTİK GİBİ GELİYOR
            Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçı değerlendirdi. Deneyimli teknik direktör, "Her maça gittiğimizde müthiş bir coşku ve destek var. Rakip iyi bir takımdı. Ama pas yüzdesi bakımından saha zemini kötü etkiledi. "Rakibi, hakemi, zemini düşünerek oynamaya çalıştık. 2-0 kazandık ama 3 oyuncu kaybettik. 3-2 mağlup olduk gibi geliyor" ifadelerini kullandı. Hakemin kararlarına tepki gösteren Güneş, "Bize 20 faul çalıyor, onlara 10. Tam tersi olmalıydı" diye konuştu.



                ABOUBAKAR DESTEK OLDU
                Şenol Güneş yeni transfer eski öğrencisi Vincent Aboubakar için, "Moral açısından takıma psikolojik bir desteği oldu" derken, şampiyonluk içinse "Hedefimiz belli. Sahaya inancımızı ve aklımızı koyarsak başaramayacağımız bir şey yok" yorumunda bulundu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Hangi Kredi
                Haberler Spor Kartal, Kayseri'de de kazandı... Güneş ile seriyi 4 maça çıkardı
                    SON DAKİKA