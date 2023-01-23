Kartal, Kayseri'de de kazandı... Güneş ile seriyi 4 maça çıkardı

Kartal seriye bağladı... Şenol Güneş yönetiminde son dönemde çok önemli bir çıkış yakalayan Beşiktaş dün de Kayserispor deplasmanında 2-0 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı. Maça fırtına gibi giren Siyah-Beyazlılar 2. dakikada öne geçti. Campanharo'dan seken topu kontrol etmeyi başaran Redmond, ceza yayı üzerinden topa sert vurdu ve skoru 1-0 yaptı. 38. dakikada Mane'nin sol çaprazdan aşırtma vuruşunda, kaleci Mert Günok topu son anda kornere çeldi. 42. dakikada Tayfur Bingöl'ün sert şutunda, kaleci Cenk Gönen'i geçen topu çizgi üzerinden Hosseini uzaklaştırdı. Aynı dakika içinde Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Salih Uçan'ın sağ ayağıyla düzgün vuruşu filelerle buluştu: 0-2. 66. dakikada Muleka'nın ortasında kale ağzından vuruşunu yapan Cenk Tosun topu auta gönderdi. Uzatma dakikalarında direkt kırmızı kart gören Valentin Rosier takımını 10 kişi bıraktı.
EN ZORLU VİRAJDAN 12 PUANLA ÇIKTI!
Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş bunu çok zorlu bir fikstürde başardı. 1-1'lik Gaziantep beraberliği sonrası ilk olarak, sezonun flaş takımı Adana Demirspor'u sahasında 1-0 yenen Siyah- Beyazlılar ardından Kasımpaşa önünde 2-1'lik skorla kazandı. Geçtiğimiz hafta zorlu Konyaspor deplasmanında Josef'in uzatmalardaki golüyle gülen Şenol Güneş'in ekibi dün de Kayseri'de 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş yakaladığı müthiş seriyle taraftarının yüzünü güldürdü.
RAKİPLERE MESAJI YOLLADI
Dün Kayseri deplasmanında 2 golle galibiyete uzanan Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki inancını ve iddiasını herkese gösterdi. Siyah- Beyazlılar zirve yarışındaki rakiplerine de net bir mesaj gönderdi. Özellikle Nathan Radmond'ın skoru 1-0 yapan golün ardından Beşiktaşlı futbolcuların sevinci görülmeye değerdi.