Kartal, Kayseri'de de kazandı... Güneş ile seriyi 4 maça çıkardı





3-2 KAYBETTİK GİBİ GELİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçı değerlendirdi. Deneyimli teknik direktör, "Her maça gittiğimizde müthiş bir coşku ve destek var. Rakip iyi bir takımdı. Ama pas yüzdesi bakımından saha zemini kötü etkiledi. "Rakibi, hakemi, zemini düşünerek oynamaya çalıştık. 2-0 kazandık ama 3 oyuncu kaybettik. 3-2 mağlup olduk gibi geliyor" ifadelerini kullandı. Hakemin kararlarına tepki gösteren Güneş, "Bize 20 faul çalıyor, onlara 10. Tam tersi olmalıydı" diye konuştu.