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    • Spor
    • 22.01.2023 14:45
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    • 22.01.2023 14:45
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    CANLI | Gaziantep FK - Sivasspor maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Gaziantep FK evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Gaziantep FK - Sivasspor

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmiyor. 20. hafta müsabakaları tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

    GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
    Gaziantep FK:     Günay, Djilobodji, Tosca, Jevtovic, İbrahim Pehlivan, Mustafa, Figeuiredo, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou
    Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Isaac, Charisis, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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