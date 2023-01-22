Kayserispor Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de 20. Hafta mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Maçı haberimiz üzerinden canlı olarak takip edibilirsiniz...
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 20. Hafta mücadelesinde Kayserispor, Beşiktaş karşısında mücadele verecek. 22 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başlayacak karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
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İLK 11'LER
Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Cardoso, Kemen, Mensah, Gökhan, Mane
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Tayfur, Redmond, Muleka, Cenk Tosun