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    • Spor
    • 22.01.2023 16:00
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    • 22.01.2023 16:08
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    Kayserispor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Kayserispor - BJK maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz!

    Kayserispor Beşiktaş maçı, için geri sayım sona erdi. Galibiyet elde ederek şampiyonluk potasından uzaklaşmamak isteyen Siyah Beyazlı ekip için bu maç kritik bir önem arz ediyor. Taraftarlar maçı canlı olarak takip etmek için araştırmalara başladı. İşte detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    Kayserispor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE!

    Kayserispor Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de 20. Hafta mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Maçı haberimiz üzerinden canlı olarak takip edibilirsiniz...

    KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Süper Lig'in 20. Hafta mücadelesinde Kayserispor, Beşiktaş karşısında mücadele verecek. 22 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başlayacak karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

    KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    İLK 11'LER

    Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Cardoso, Kemen, Mensah, Gökhan, Mane

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Tayfur, Redmond, Muleka, Cenk Tosun
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        Haberler Spor Kayserispor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Kayserispor - BJK maçı canlı izle, bedava kesintisiz, şifresiz!
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