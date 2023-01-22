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    • Spor
    • 22.01.2023 13:06
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    • 22.01.2023 13:06
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    Beşiktaş'ın gözdesine Fransız devinden teklif! Yahia Attiyat Allah için transfer kapışması

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Kadrosunu Vincent Aboubakar ile güçlendiren Beşiktaş'ta sol bek mevkisi için de çalışmalar devam ediyor. Romain Saiss'in milli takımdan arkadaşı olan Yahia Attiyat Allah'ı gündemine aldı. Attiyat Allah için Fransız devi de devreye girdi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | Beşiktaş’ın gözdesine Fransız devinden teklif

    Forvet bölgesine Vincent Aboubakar'ı transfer eden Beşiktaş, sol bek mevkisi için de çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen isimlerden biri olan Faslı oyuncu Yahia Attiyat Allah ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Romain Saiss'in yakın arkadaşı olan futbolcu Beşiktaş'a mı gelecek, hangi Fransız devi Yahia Attiyat Allah'ı istiyor? İşte transferle ilgili son gelişmeler ve tüm detaylar...

    ŞENOL GÜNEŞ SOL BEK İSTİYOR
    Şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun performansından memnun değil. Deneyimli çalıştırıcı, kulübün menfaatleri doğrultusunda bir sol bek transferi istiyor.

    YAHIA ATTIYAT ALLAH GÜNDEMDE
    Kara Kartal'da transferden sorumlu yetkililer arayışlara ve görüşmelere başlarken, Casblanca'nın sol bek oyuncusu Faslı Yahia Attiyat Allah da Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen isimlerden biri oldu.

        SAISS İLE BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU
        Fas Milli Takımı'ndan Romain Saiss'in de yakın arkadaşı olan futbolcunun Beşiktaş ile ilgili bilgi aldığı biliniyor. Beşiktaş oyuncu için görüşmelere devam ederken, futbolcu için Fransa'dan bir kulüp resmen devreye girdi ve teklifini sundu.



        MONTPELLIER'İN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
        Belçika ekibi Anderlecht'in de daha önce gündemine gelen futbolcuya Fransız ekibi Montpellier resmen talip oldu. 27 yaşındaki futbolcu için Montpellier'in 700 bin euro civarında bir teklif yaptığı ifade edildi.

        ATTIYAT ALLAH HENÜZ KARAR VERMEDİ
        Fransız basını, Montpellier'in ilk teklifinin daha önce reddedildiğini ve yapılan yeni teklif için futbolcudan haber beklendiğini yazdı.

        'FRANSA'YA SICAK BAKIYOR' İDDİASI
        RMC'nin haberine göre; Attiyat Allah'ın şu anda kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu, acele etmediği ancak Fransa Ligi'nde oynamaya da sıcak bakabileceği öne sürüldü.

        GÜNCEL PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI
        1.76 boyundaki futbolcu, sol bek ve sol açık mevkilerinde görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan futbolcu OCS Rerserve, OC Safi ve Volos NPS takımlarında forma giydi. Bu sezon 16 maçta 1 gol 2 asist üreten futbolcu, Fas Milli Takımı'nın formasını da 10 kez giydi.

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