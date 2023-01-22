Beşiktaş'ın gözdesine Fransız devinden teklif! Yahia Attiyat Allah için transfer kapışması

Forvet bölgesine Vincent Aboubakar'ı transfer eden Beşiktaş, sol bek mevkisi için de çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen isimlerden biri olan Faslı oyuncu Yahia Attiyat Allah ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Romain Saiss'in yakın arkadaşı olan futbolcu Beşiktaş'a mı gelecek, hangi Fransız devi Yahia Attiyat Allah'ı istiyor? İşte transferle ilgili son gelişmeler ve tüm detaylar...
ŞENOL GÜNEŞ SOL BEK İSTİYOR
Şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun performansından memnun değil. Deneyimli çalıştırıcı, kulübün menfaatleri doğrultusunda bir sol bek transferi istiyor.
YAHIA ATTIYAT ALLAH GÜNDEMDE
Kara Kartal'da transferden sorumlu yetkililer arayışlara ve görüşmelere başlarken, Casblanca'nın sol bek oyuncusu Faslı Yahia Attiyat Allah da Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen isimlerden biri oldu.