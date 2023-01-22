Beşiktaş'ın gözdesine Fransız devinden teklif! Yahia Attiyat Allah için transfer kapışması





MONTPELLIER'İN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Belçika ekibi Anderlecht'in de daha önce gündemine gelen futbolcuya Fransız ekibi Montpellier resmen talip oldu. 27 yaşındaki futbolcu için Montpellier'in 700 bin euro civarında bir teklif yaptığı ifade edildi.

ATTIYAT ALLAH HENÜZ KARAR VERMEDİ

Fransız basını, Montpellier'in ilk teklifinin daha önce reddedildiğini ve yapılan yeni teklif için futbolcudan haber beklendiğini yazdı.