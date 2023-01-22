Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Yel kayadan toz alır | Fenerbahçe tepkili

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kendisinin yaptığı açıklamaya Fenerbahçe Kulübü'nün gösterdiği tepkiyle ilgili, "Yaptığımız açıklamada PFDK'nin adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladık ama bazı kulüpler bunu kendi üzerlerine aldılar. Özellikle Galatasaray Sportif AŞ'deki Başkan Vekilime hitabet tarzlarını kınıyorum. Türk sporunda bu tip seviyesizliklere ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. Bir deyiş vardır, 'yel kayadan toz alır'. Biz de kaya gibi Türk futbolunda varız, Türk futbolunun en önemli kurumuyuz. Artık masada, sahada adaletin gelmesi lazım. Artık üslubumuza dikkat etmemiz lazım. Artık sevgi iklimini Türk futboluna getirmemiz lazım" dedi.
HAK ETMEDİKLERİNİ ALMAK İSTİYORLAR
FENERBAHÇE yönetimi, Dursun Özbek açıklamalarını sürdürürken yeni bir tweet attı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe üzerinden algı yapanların ana hedefleri oluşturdukları suni gündem ve algılarla TFF ve hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir!" diye ifadeleri kullanıldı. Yönetici Kemal Danabaş ise "Dursun Özbek üzerlerine alındılar diyor. Oysa Fenerbahçe'nin adını kullandı" açıklamasını yaptı.
HAK ETMEDİKLERİNİ ALMAK İSTİYORLAR
FENERBAHÇE yönetimi, Dursun Özbek açıklamalarını sürdürürken yeni bir tweet attı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe üzerinden algı yapanların ana hedefleri oluşturdukları suni gündem ve algılarla TFF ve hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir!" diye ifadeleri kullanıldı. Yönetici Kemal Danabaş ise "Dursun Özbek üzerlerine alındılar diyor. Oysa Fenerbahçe'nin adını kullandı" açıklamasını yaptı.