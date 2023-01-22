Başakşehir geç açıldı

Süper Lig'de zirveye oynayan Başakşehir, alt sıralardan kurtulma savaşı veren Kasımpaşa'yı uzatma anlarında devirdi. 16. dakikada ev sahibinin 16 yaşındaki sol beki Yasin Özcan uzaklardan nefis vurdu: 1-0.
48'de Aleksic'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 90+6'da Szysz'nin kafa vuruşunda top, Ouannes'e çarptı. VAR uyarısıyla hakem penaltı verdi. Ounnes çift sarıdan atıldı, penaltıyı Deniz 90+9'da ağlara yolladı. 90+11'de Szysz maçı bitirdi: 1-3.
48'de Aleksic'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 90+6'da Szysz'nin kafa vuruşunda top, Ouannes'e çarptı. VAR uyarısıyla hakem penaltı verdi. Ounnes çift sarıdan atıldı, penaltıyı Deniz 90+9'da ağlara yolladı. 90+11'de Szysz maçı bitirdi: 1-3.