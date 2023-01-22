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    Başakşehir geç açıldı

    Kasımpaşa 16 yaşındaki Yasin’in 16’daki nefis golüyle öne geçti. Başakşehir 48, 90+9 ve 90+11’de golleri attı

    Başakşehir geç açıldı
    Süper Lig'de zirveye oynayan Başakşehir, alt sıralardan kurtulma savaşı veren Kasımpaşa'yı uzatma anlarında devirdi. 16. dakikada ev sahibinin 16 yaşındaki sol beki Yasin Özcan uzaklardan nefis vurdu: 1-0.

    48'de Aleksic'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 90+6'da Szysz'nin kafa vuruşunda top, Ouannes'e çarptı. VAR uyarısıyla hakem penaltı verdi. Ounnes çift sarıdan atıldı, penaltıyı Deniz 90+9'da ağlara yolladı. 90+11'de Szysz maçı bitirdi: 1-3.

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