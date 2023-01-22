Aboubakar, 3.5 yılda 245 milyon 330 bin lira kazanacak!

Beşiktaş, golcü futbolcu Vincent Aboubakar ile 2.5 yıl+1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalandığını duyurdu. Sağlık kontrolünden de geçen Aboubakar'a 1 milyon 140 bin euro imza parası ve 2022-23 sezonu için 1 milyon 555 bin euro ödeneceği bildirildi.



Kalan sezonlar için ise Kara Kartal, 3 milyon 110 bin euro garanti ücretin yanı sıra aldığı ve süre karşılaşmanın türüne göre Aboubakar'a azami maç başına 12 bin euro ücret ödeneceğini açıkladı.