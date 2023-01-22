Aboubakar, 3.5 yılda 245 milyon 330 bin lira kazanacak!

Beşiktaş, golcü futbolcu Vincent Aboubakar ile 2.5 yıl+1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalandığını duyurdu. Sağlık kontrolünden de geçen Aboubakar'a 1 milyon 140 bin euro imza parası ve 2022-23 sezonu için 1 milyon 555 bin euro ödeneceği bildirildi.
Kalan sezonlar için ise Kara Kartal, 3 milyon 110 bin euro garanti ücretin yanı sıra aldığı ve süre karşılaşmanın türüne göre Aboubakar'a azami maç başına 12 bin euro ücret ödeneceğini açıkladı.
MAÇ BAŞI 245 BİN
Vincent Aboubakar, opsiyonun devreye girmesi durumunda toplamda 245 milyon 330 bin lira kazanacak. Kamerunlu golcü ayrıca maç başına 245 bin liranın sahibi olacak. Futbolseverler, borç yükü olan Beşiktaş'ın Aboubakar transferini maliyet açısından eleştiriyor.
WEGHORST GÖNDERMESİ
Beşiktaş üçüncü dönemini yaşayacak Vincent Aboubakar'ın transferini açıkladığı tanıtım videosunda, M. United'dan Al Nassr'a giden Cristiano Ronaldo ve Kara Kartal'dan Ada ekibine transfer olan Weghorst'a gönderme yaptı. Açıklamada, "Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama sevda değişmez. Kara sevda. Evine hoş geldin Aboubakar" ifadelerine de yer verildi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar, teknik direktör Şenol Güneş ile yeniden buluştu. İkilinin samimi hali dikkat çekti.
ABOU KAYSERİ'DE SAHNE ALIYOR!
Beşiktaş bugün deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek. Süper Lig'de Şenol Güneş'le son 3 maçını da kazanan Siyah-Beyazlılar, Kayseri'yi de mağlup ederek seriyi 4 maça çıkarmak istiyor. Dün resmi sözleşmeye imza atan Kamerunlu yıldız golcü Vincent Aboubakar, Kayseri kafilesinde yer aldı. Tecrübeli oyuncunun bugün ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.