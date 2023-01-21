Galatasaray - Antalyaspor maç sonucu: 2 - 1 (ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

1' Maçın hakemi Ali Şansalan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

4' Sacha Boey ceza sahası çizgisi üzerinden sağ çaprazdan sol ayak içiyle uzak direği denedi ancak aut.

10' Nakajima, Muslera'nın önde olduğunu görünce kendi yarı sahasından vurdu fakat top dışarda.

18' Nakajima çizgiye kadar inip içeri çevirdi, Larsson sert vurdu top üst direkten oyun alanına döndü.

22' Mertens'in havadan pasında Icardi sol çaprazdan uzak köşeye doğru vurdu ancak isabet sağlayamadı.

34' Galatasaray atağında sol kanattan orta açıldı, Oliveira kafayı vuramadı, arkaya seken topta Boey diziyle kontrol edip, topu yere düşürmeden çok sert bir şutla kaleye gönderdi, kaleci Helton çıkardı. İki güzel hareket izledik...

42' Mertens sağ kanattan korneri kullandı, ön direkte Abdülkerim kafayı vurdu, Helton çıkardı, dönen topa Rashica çok sert vurdu, üstten dışarda.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

49' Kerem Aktürkoğlu sağ kanattan ortaladı, Icardi ceza alanında ustaca bir kafa vuruşu yaptı ve Sarı-Kırmızılılar'ı 1-0 öne geçirdi.

50' Rashica ceza alanında sağ çaprazdan sert vurdu ancak etkisiz.

GOL!

55' Soner serbest vuruşu kullandı, Luiz Adriano kafayı vurdu ve Muslera çaresiz. Skor şimdi 1-1.

GOL!

59' Boey, Mertens ile verkaç yaptı, ceza alanına ortaladı, Oliveira kafayı vurdu, Floranus'a çarpan top filelerle buluştu. Galatasaray yeniden önde.

PENALTI İPTAL!

71' Icardi vurdu, ceza alanında Ömer Toprak'ın eline çarpan top sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha sonrasında VAR'da pozisyonu izleyen Şansalan, Icardi'nin, Floranus'a faul yaptığını tespit etti ve hem penaltıyı hem de Ömer'e gösterdiği sarı kartı iptal etti.

85' Oliveira'nın ceza alanındaki sert şutunda kaleci Helton Leite başarılı.

90' Mücadelenin sonuna +9 ekleniyor.