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    Fenerbahçe, Jorge Jesus'un eski öğrencisi için harekete geçti

    Rize maçı sonrası sol bek istediğini açıkça vurgulayan Jesus’un talebi yönetimden karşılık buldu. Fenerbahçe, Jesus’un eski öğrencisi olan Ramon için Flamengo’ya 3 milyon Euro’luk teklif yaptı

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    Fener’in gözdesi Ramon

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından yaptığı açıklamada sol bek transferi istediğini duyuran Teknik Direktör Jorge Jesus'un ardından gözler Fenerbahçe yönetimine çevrilmişti. Sarı-Lacivertli kurmayların, Portekizli hocanın Flamengo kulübünden eski öğrencisi olan Brezilyalı sol bek Ramon için girişimde bulunduğu öğrenildi. 21 yaşındaki sol bek oyuncusu için Brezilya kulübüne 3 milyon Euro teklif edildiği de gelen haberler arasında yer aldı. Flamengo'nun şu anda ne kadar bir ücret talep ettiği ise bilinmiyor.



    FLAMENGO'NUN CEVABI BEKLENİYOR
    Ancak Flamengo'nun 6 milyon Euro civarında bir miktar talep ettiği de iddialar arasında. Flamengo'dan birkaç gün içinde cevabın gelmesi bekleniyor. Eğer cevap olumlu gelirse Ramon ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Ramon'un sol bek adayları arasında Jesus'un en çok istediği isim olduğu ve gelişmeye açık olmasının da tercih sebebi olduğu ifade ediliyor. 21 yaşında ve 1.79 boyunda olan Ramon sol bek dışında orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe, Jorge Jesus'un eski öğrencisi için harekete geçti
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