Fenerbahçe, Jorge Jesus'un eski öğrencisi için harekete geçti





FLAMENGO'NUN CEVABI BEKLENİYOR

Ancak Flamengo'nun 6 milyon Euro civarında bir miktar talep ettiği de iddialar arasında. Flamengo'dan birkaç gün içinde cevabın gelmesi bekleniyor. Eğer cevap olumlu gelirse Ramon ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Ramon'un sol bek adayları arasında Jesus'un en çok istediği isim olduğu ve gelişmeye açık olmasının da tercih sebebi olduğu ifade ediliyor. 21 yaşında ve 1.79 boyunda olan Ramon sol bek dışında orta sahanın solunda da oynayabiliyor.

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