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    • Spor
    • 21.01.2023 10:06
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    • 21.01.2023 10:53
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    Beşiktaş’ta 3. Vincent Aboubakar dönemi! KAP bildirimi geldi

    Takvim.com.tr'nin günler öncesinden duyurduğu transferde mutlu sona ulaşıldı. Kamerunlu golcü, Vincent Aboubakar sabaha karşı Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi. Yıldız golcü, geç saatte kendisini bekleyen az sayıdaki taraftara kartal pençesi hareketi yaptıktan sonra araca binerek otele götürüldü. Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın transferi için oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    takvim.com.tr
    Aboubakar İstanbul’a geldi!

    Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcü artık Beşiktaş'ta!

    KAP BİLDİRİMİ GELDİ
    Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın transferi için oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Dün akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenen Aboubakar, seyahat belgelerinde yaşanan problem sebebiyle bir süre daha Riyad'da bekledi. Aboubakar'ı taşıyan özel uçak saat 04:20 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.


    KARTAL PENÇESİ
    Vincent Aboubakar'a Beşiktaşlı yöneticiler ve ailesi eşlik etti. Havalimanında işlemleri yapılan yıldız golcü, geç saatte kendisini bekleyen az sayıdaki taraftara kartal pençesi hareketi yaptıktan sonra araca binerek otele götürüldü.

    AL NASSR VEDA ETTİ
    Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, Beşiktaş ile sözleşme imzalamaya hazırlanan ve sözleşmesini feshettiği Aboubakar için bir veda paylaşımı yaptı.

    BEŞİKTAŞ'TA 3. ABOUBAKAR DÖNEMİ
    Aboubakar, siyah-beyazlılarda 3. dönemini yaşayacak. Daha önce 2016-2017 ile 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş formasını terleten ve Süper Lig'de 2 defa şampiyonluk yaşayan Aboubakar, toplam 67 maçta 35 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.


        Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş, çareyi eski golcüsü Vincent Aboubakar'da buldu. Siyah-beyazlılar, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki oyuncuyu bu akşam İstanbul'a getirerek resmi imzayı attıracak. Daha önce iki kez Beşiktaş formasını terleten Aboubakar, ortaya koyduğu performansla taraftarların da sevgisini kazanmıştı.



        İLK SEZONDA ŞAMPİYONLUK
        Başarılı santrfor, Kara Kartal ile ilk dönemini 2016-2017 sezonunda yaşadı. Porto'dan kiralanan Vincent Aboubakar, sezon boyunca Süper Lig'de 27, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve Türkiye Kupası'ndada 2 olmak üzere toplam 38 müsabakada 19 gol, 4 asiste imza attı. Aboubakar, bu performansıyla söz konusu dönemde ligin bitimine 1 hafta kala Beşiktaş'ın kazandığı 15. şampiyonlukta da büyük pay sahibiydi.


        2020-2021 SEZONUNDA 16 GOL
        Vincent Aboubakar ile Beşiktaş'ın ikinci buluşması ise 2020-2021 sezonundaydı. Kamerunlu golcü, ligde çıktığı 26 karşılaşmada 15 gol, 5 asistle yine takımının en önemli oyuncusu olmayı başardı. 30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda da 3 müsabakada 1 kez rakip fileleri sarstı. Hem lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Aboubakar, bu şekilde adını siyah-beyazlı kulübün tarihine yazdırmayı başarmıştı.



            FENERBAHÇE'YE KADIKÖY'DE 2 GOL
            Aboubakar, 2020-2021 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiği maçta da attığı gollerle ön plana çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlıların 15 yıl sonra deplasmanda sarı-lacivertlileri yendiği müsabakada takımının ilk 2 golünü atmış ve tarihi zaferin mimarlarından olmuştu.

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