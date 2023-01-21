Beşiktaş’ta 3. Vincent Aboubakar dönemi! KAP bildirimi geldi

Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcü artık Beşiktaş'ta!
KAP BİLDİRİMİ GELDİ
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın transferi için oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenen Aboubakar, seyahat belgelerinde yaşanan problem sebebiyle bir süre daha Riyad'da bekledi. Aboubakar'ı taşıyan özel uçak saat 04:20 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
KARTAL PENÇESİ
Vincent Aboubakar'a Beşiktaşlı yöneticiler ve ailesi eşlik etti. Havalimanında işlemleri yapılan yıldız golcü, geç saatte kendisini bekleyen az sayıdaki taraftara kartal pençesi hareketi yaptıktan sonra araca binerek otele götürüldü.
AL NASSR VEDA ETTİ
Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, Beşiktaş ile sözleşme imzalamaya hazırlanan ve sözleşmesini feshettiği Aboubakar için bir veda paylaşımı yaptı.
BEŞİKTAŞ'TA 3. ABOUBAKAR DÖNEMİ
Aboubakar, siyah-beyazlılarda 3. dönemini yaşayacak. Daha önce 2016-2017 ile 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş formasını terleten ve Süper Lig'de 2 defa şampiyonluk yaşayan Aboubakar, toplam 67 maçta 35 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.