Beşiktaş’ta 3. Vincent Aboubakar dönemi! KAP bildirimi geldi



2020-2021 SEZONUNDA 16 GOL

Vincent Aboubakar ile Beşiktaş'ın ikinci buluşması ise 2020-2021 sezonundaydı. Kamerunlu golcü, ligde çıktığı 26 karşılaşmada 15 gol, 5 asistle yine takımının en önemli oyuncusu olmayı başardı. 30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda da 3 müsabakada 1 kez rakip fileleri sarstı. Hem lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Aboubakar, bu şekilde adını siyah-beyazlı kulübün tarihine yazdırmayı başarmıştı.