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    • Spor
    • 20.01.2023 20:15
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    • 20.01.2023 20:15
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    115 milyon euro yakıldı! İşte Fenerbahçe'nin karavanaları...

    Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk özlemine bir türlü son veremiyor. Son şampiyonluğunu 2014 yılında yaşayan Sarı-Lacivertliler Ali Koç döneminde başarıya adeta hasret kaldı. Fenerbahçe’nin son yıllarda transfere harcadığı para ise dikkat çekiyor...

    Hepsi karavana | ÖZEL HABER

    Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk özlemine bir türlü son veremiyor. Son şampiyonluğunu 2014 yılında yaşayan Sarı-Lacivertliler, başarıya adeta hasret kaldı.

    ALİ KOÇ FENERBAHÇE'DEKİ İLK İLK SEZONUNDA 26 MİLYON EURO HARCADI
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturdu. Sarı-Lacivertliler'in başkanı 2018-2019 sezonunda 16 transfer yaptı. 26.1 milyon Euro harcama yaptı. Oyuncu satışından ise 25 milyon Euro kazandı.

    İlk sezon Jailson, Harun Tekin, Michael Frey, Berke Özer, Slimani (kiralık), Andre Ayew (kiralık) Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Diego Reyes, Tolga Ciğerci ve Yassine Benzia'yı transfer etti.

    BENZIA VE REYES HAYAL KIRIKLIĞI
    Devre arasında Miha Zajc, Tolgay Arslan, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz ve Victor Moses alındı. Bu isimlerden, Harun Tekin, Michael Frey, Berke Özer, Barış Alıcı, Diego Reyes, Tolga Ciğerci, Benzia, Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'tan verim alamadı.

    RAMİ VE KRUSE YOKLARI OYNADI
    2019-2020 sezonunda ise 14 transfer yaptı. 18.5 milyon Euro harcadı. 16.4 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı. Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar, Yasir Subaşı, Max Kruse, Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam ve Garry Rodrigues ile sözleşme imzaladı. Devre arası ise Simon Falette'yi kiralık olarak transfer etti. Bu isimlerin çoğundan yararlanamadı.

        LEMOS KADROYA BİLE YAZILMIYOR
        2020-2021 sezonunda Fenerbahçe tam 22 transfere imza attı. 20.6 milyon Euro ödeyerek transferlerini gerçekleştirdi.

        O sezon Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Kemal Ademi, İsmail Yüksek, Diego Perotti, Filip Novak, Mert Hakan, Jose Sosa, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse, Sinan Gümüş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Barış Sundur, Ally Samatta gibi isimler alındı. Devre arasında ise İrfan Can Kahveci'ye 7 milyon Euro verdi. Attilla Szalai, Osayi Samuel ve Mesut Özil transfer edildi.

        SAMATTA'YA 6 MİLYON EURO ÖDEDİ
        Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda Ally Samatta'yı 6 milyon Euro ödedi. Mergim Berisha, Kim Min Jae, Miguel Crespo, Burak Kapacak, Steven Caulker, Serdar Dursun, Max Meyer, Çağatay Kurukalıp ve Diego Rossi transferleriyle sezona yine iddialı bir giriş yaptı. Ancak transfer edilen oyuncuların çoğundan istediği verimi alamadı. Büyük paralar ödeyerek aldığı oyuncuları göndermek zorunda kaldı. 10 transfere toplamda 16.8 milyon Euro ödedi.

        BRUMA TRANSFERİ SORU İŞARETİ!
        Bu sezon ise Diego Rossi, Joao Pedro, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Lamine Diack, Tiago Çukur, Joshua King, Bruma, Luan Peres, Michy Batshuayi, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı. Devre arasında Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

        Fenerbahçe Ali Koç döneminin ilk sezonunda 26.1 milyon Euro, ikinci sezonunda 18.5 milyon Euro, 3. sezonunda 20.6 milyon Euro, 4. sezonunda ise 16.8 milyon Euro harcadı. Bu sezon ise transfere şimdiye kadar 33.4 milyon Euro yatırdı.

        İLK İKİ SEZON 5'E BİLE GİREMEDİ
        Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunu 46 puanla 6. sırada tamamladı. 1 sezon sonra 53 puanla 7.'likte kaldı. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 82 puanla 3. sırada yer aldı. Geçen sezonu ise şampiyon Trabzonspor'un ardından 2. sırada tamamladı. Fenerbahçe Başkanı görev süresince yaklaşık 115.4 milyon Euro'yu transfere yatırdı.
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        Haberler Spor 115 milyon euro yakıldı! İşte Fenerbahçe'nin karavanaları...
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