115 milyon euro yakıldı! İşte Fenerbahçe'nin karavanaları...

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk özlemine bir türlü son veremiyor. Son şampiyonluğunu 2014 yılında yaşayan Sarı-Lacivertliler, başarıya adeta hasret kaldı.
ALİ KOÇ FENERBAHÇE'DEKİ İLK İLK SEZONUNDA 26 MİLYON EURO HARCADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturdu. Sarı-Lacivertliler'in başkanı 2018-2019 sezonunda 16 transfer yaptı. 26.1 milyon Euro harcama yaptı. Oyuncu satışından ise 25 milyon Euro kazandı.
İlk sezon Jailson, Harun Tekin, Michael Frey, Berke Özer, Slimani (kiralık), Andre Ayew (kiralık) Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Diego Reyes, Tolga Ciğerci ve Yassine Benzia'yı transfer etti.
BENZIA VE REYES HAYAL KIRIKLIĞI
Devre arasında Miha Zajc, Tolgay Arslan, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz ve Victor Moses alındı. Bu isimlerden, Harun Tekin, Michael Frey, Berke Özer, Barış Alıcı, Diego Reyes, Tolga Ciğerci, Benzia, Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'tan verim alamadı.
RAMİ VE KRUSE YOKLARI OYNADI
2019-2020 sezonunda ise 14 transfer yaptı. 18.5 milyon Euro harcadı. 16.4 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı. Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar, Yasir Subaşı, Max Kruse, Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam ve Garry Rodrigues ile sözleşme imzaladı. Devre arası ise Simon Falette'yi kiralık olarak transfer etti. Bu isimlerin çoğundan yararlanamadı.