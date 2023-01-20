115 milyon euro yakıldı! İşte Fenerbahçe'nin karavanaları...

BRUMA TRANSFERİ SORU İŞARETİ!

Bu sezon ise Diego Rossi, Joao Pedro, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Lamine Diack, Tiago Çukur, Joshua King, Bruma, Luan Peres, Michy Batshuayi, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı. Devre arasında Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Ali Koç döneminin ilk sezonunda 26.1 milyon Euro, ikinci sezonunda 18.5 milyon Euro, 3. sezonunda 20.6 milyon Euro, 4. sezonunda ise 16.8 milyon Euro harcadı. Bu sezon ise transfere şimdiye kadar 33.4 milyon Euro yatırdı.

İLK İKİ SEZON 5'E BİLE GİREMEDİ

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunu 46 puanla 6. sırada tamamladı. 1 sezon sonra 53 puanla 7.'likte kaldı. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 82 puanla 3. sırada yer aldı. Geçen sezonu ise şampiyon Trabzonspor'un ardından 2. sırada tamamladı. Fenerbahçe Başkanı görev süresince yaklaşık 115.4 milyon Euro'yu transfere yatırdı.