Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Ankaragücü'ne penaltılarda elendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda favorilerden Beşiktaş, Ankaragücü'ne seri penaltı atışları sonucu elenerek turnuvaya veda etti. Kara Kartal maça neredeyse golle başlıyordu; 2. dakikada Radakovic'in geri pasında Muleka araya girdi ancak kaleci Gökhan son anda topu kurtardı. 5'te Gedson'un şutu Gökhan'da kaldı. 12'de gol geldi. Emre Kılınç'ın çevirdiği topa ceza sahası içinde Ali Sowe düzgün bir vuruş yaptı: 1-0.
MULEKA'YA ÖNCE KIRMIZI SONRA SARI!
Golden sonra Ankaragücü baskıyı artırdı. 24'te Emre Kılınç'ın şutunu Mert çeldi. 33'te müsait durumdaki Ali Sowe kötü vurdu. 34'te ise Chatzigiovannis auta yolladı. 49'da Atakan'ın kafa vuruşu az farkla çıktı. 60'da Muleka'nın Atakan'a müdahalesine direkt kırmızı çıktı, VAR'ın uyarısıyla kartın rengi sarıya döndü.
TOSUN PAŞA YİNE YAPTI YAPACAĞINI!
70'ten sonra kontrolü Beşiktaş aldı. 72'de Redmond'ın şutunu Gökhan tuttu. 74'te Muleka yan ağlara vurdu. 77'de Saiss doldurdu, savunmanın ters vuruşu Cenk'in önünde kaldı, Tosun Paşa affetmedi: 1-1. 81'de Muleka net fırsatı harcadı. 90'da Tayyip'in kafa vuruşu direkten döndü ve maç uzatmaya gitti. Uzatmada skor değişmedi. Penaltılarda A.Gücü 5-4 kazandı.