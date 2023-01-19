Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Ankaragücü'ne penaltılarda elendi





AYAĞA KALKMA ZAMANI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanmak istedikleri maçı penaltıyla kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Tecrübeli hoca, "Kupa hedefimiz vardı, üzgünüz. Bizim için ayakta durma zamanı. Yarış devam ediyor. Elendiğimiz için üzgünüz" şeklinde konuştu. Güneş, 6 oyuncu değişikliğine rağmen süre vermediği Dele Alli için, "Oynamayı hak edecek durumda değil" diye konuştu.