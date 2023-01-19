Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Ankaragücü'ne penaltılarda elendi

    Ankaragücü 12. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. 77’de Cenk Tosun’un golü, maçı uzatmaya götürdü. Penaltılarda Siyah-Beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

    Kartal’a kupa şoku

    Ziraat Türkiye Kupası'nda favorilerden Beşiktaş, Ankaragücü'ne seri penaltı atışları sonucu elenerek turnuvaya veda etti. Kara Kartal maça neredeyse golle başlıyordu; 2. dakikada Radakovic'in geri pasında Muleka araya girdi ancak kaleci Gökhan son anda topu kurtardı. 5'te Gedson'un şutu Gökhan'da kaldı. 12'de gol geldi. Emre Kılınç'ın çevirdiği topa ceza sahası içinde Ali Sowe düzgün bir vuruş yaptı: 1-0.



    MULEKA'YA ÖNCE KIRMIZI SONRA SARI!
    Golden sonra Ankaragücü baskıyı artırdı. 24'te Emre Kılınç'ın şutunu Mert çeldi. 33'te müsait durumdaki Ali Sowe kötü vurdu. 34'te ise Chatzigiovannis auta yolladı. 49'da Atakan'ın kafa vuruşu az farkla çıktı. 60'da Muleka'nın Atakan'a müdahalesine direkt kırmızı çıktı, VAR'ın uyarısıyla kartın rengi sarıya döndü.



    TOSUN PAŞA YİNE YAPTI YAPACAĞINI!
    70'ten sonra kontrolü Beşiktaş aldı. 72'de Redmond'ın şutunu Gökhan tuttu. 74'te Muleka yan ağlara vurdu. 77'de Saiss doldurdu, savunmanın ters vuruşu Cenk'in önünde kaldı, Tosun Paşa affetmedi: 1-1. 81'de Muleka net fırsatı harcadı. 90'da Tayyip'in kafa vuruşu direkten döndü ve maç uzatmaya gitti. Uzatmada skor değişmedi. Penaltılarda A.Gücü 5-4 kazandı.



        BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ: ŞİDDETE SON VERELİM
        Ligde 4 Eylül'de oynanan A.Gücü-Beşiktaş maçı bitiminde olay çıkmıştı. Bu nedenle dünkü maça Beşiktaş taraftarları alınmadı. 60'ta Muleka-Atakan gerginliği sonucu sahaya muşta atıldı. Gedson muştayı kenara götürdü. Beşiktaş, "4 Eylül'de sahaya giren şahıs adeta kahramanlaştırıldı. Cezalar caydırıcılıktan uzak. Tüm paydaşlarla bu şiddete son verelim" açıklamasını yaptı.



        CENK TOSUN SAKATLANDI
        Beşiktaş'ta Cenk Tosun, karşılaşmaya kulübede başlamıştı. Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 geride kapatınca Şenol Güneş, Tosun Paşa'yı oyuna soktu. 31 yaşındaki santrfor üstüne düşeni yapıp golü attı. Ancak yıldız forvete nazar değdi. Cenk Tosun, sol bacak arka adalesinden sakatlandı ve 103. dakikada yerini Atiba Hutchinson'a bıraktı.



        AYAĞA KALKMA ZAMANI
        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanmak istedikleri maçı penaltıyla kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Tecrübeli hoca, "Kupa hedefimiz vardı, üzgünüz. Bizim için ayakta durma zamanı. Yarış devam ediyor. Elendiğimiz için üzgünüz" şeklinde konuştu. Güneş, 6 oyuncu değişikliğine rağmen süre vermediği Dele Alli için, "Oynamayı hak edecek durumda değil" diye konuştu.



            KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ
            Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda sonuna kadar gitmek istediklerini söyledi. Erdoğan, "Son 8'e kaldık, rakibimizi bekleyip orada da iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Badal Tüneli açılıyor!
            Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Ankaragücü'ne penaltılarda elendi
                SON DAKİKA