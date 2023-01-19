Bordo- Mavililer 1-0 geri düştüğü maçı 4-1 kazandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Ümraniyespor'u 1-1'le uzatmaya giden maçta 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdı. İstanbul ekibi maça hızlı başladı. 12. dakikada Oğuz Gürbulak'ın ceza yayının üzerinden şutu Uğurcan'dan döndü Umut Nayir tamamladı: 1-0. 21'de Trezeguet'nin şutunu Orkun kurtardı. 31. dakikada Umut Bozok'un vuruşu kornere çıktı.







LARSEN ÇİZGİDEN ÇIKARDI

50'de Onur'un şutu Uğurcan'ı geçti, Larsen çizgiden çıkardı. 58'de Doğucan Haspolat, Orkun'a takıldı. 62'de Mrsic müsait pozisyonda kaleyi tutturamadı. 69'da Umut Nayir'ın şık vuruşunu Uğurcan çıkardı. 90+3'te Larsen'in ortasına savunmadan gelen Hugo kafayı vurdu: 1-1.







BAKA PENALTIYI ATAMADI

90 dakika 1-1 bitince maç uzadı. 99'da Gomez, Mustafa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla hakem penaltıyı verdi ama Bakasetas topu dışarı attı. 104'te Gomez çevirdi, Yusuf Yazıcı attı: 1-2. 108'de Yusuf Yazıcı yerde kalınca Fırtına penaltı kazandı. Yusuf beyaz noktadan ağları sarstı: 1-3. 114'te Maxi Gomez fişi çekti: 1-4.







YUSUF ESKİ GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, eski günlerine dönüş sinyali verdi. Oyuna 46'da giren Yazıcı, 11'inci maçında 2 gol atarak Fırtına'ya turu getirmeyi başardı.







ELMAS MODELİNİ DENEDİK TUTTU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hamleleriyle maçı çevirdi. Uzatmalarda Hugo'yu rakip ceza sahasına gönderen Avcı, 90+3'teki golle meyvesini aldı. Avcı, "Diamond (elmas) modeli denedik. Büyük takım refleksi devredeydi" dedi.







LODOS MAÇA DAMGA VURDU

İstanbul'da kuvvetli esen lodos, maçın önüne geçti. Şiddetli rüzgar, korner direklerini yere kadar savurdu. Havadan atılan topların geriye doğru gelmesi dikkat çekti. İki takım oyuncuları epey zorlandı.