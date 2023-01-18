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    • Spor
    • 18.01.2023 20:41
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    • 18.01.2023 20:43
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    Ankaragücü- Beşiktaş MAÇ SONUCU📺! Ankaragücü - BJK maçı KAÇ KAÇ BİTTİ? Maç özeti ve goller...

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü'ne konuk oldu. Beşiktaş, Ankara deplasmanından galip gelerek çeyrek finale kalmak isiyordu. İşte maç hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Ankaragücü- Beşiktaş MAÇ SONUCU!

    Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı Ankaragücü-Beşiktaş maçıyla devam etti.

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    İLK 11'LER

    Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Radakovic, Marlon, Tolga, Diack, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Emrecan, Umut, Saiss, Salih, Gedson, Tayfur, Nkoudou, Muleka.

    ANKARAGÜCÜ'NDE SAKATLIK

    Ankaragücü, Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic'in sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

        REKABETTE 9-3 ÜSTÜN

        Ankaragücü ile kupada 15. kez karşılaşacak olan Beşiktaş rekabette 9-3 üstün durumda.

        22 yıldır kupada çeyrek final göremeyen başkent ekibi ise bugün kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor.
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        BJK’yi deviren Ankaragücü çeyrek finale yükseldi
        Haberler Spor Ankaragücü- Beşiktaş MAÇ SONUCU📺! Ankaragücü - BJK maçı KAÇ KAÇ BİTTİ? Maç özeti ve goller...
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