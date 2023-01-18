Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı savunmada istikrar arıyor

Trabzonspor'da bu sezon en çok oyuncu değişen bölgelerin başında savunma geldi. Fırtına, bu sezon ilk yarıda oynanan 18 maçta kalesinde 25 gol gördü. Abdullah Avcı, bir türlü savunmada istikrarı sağlayamadı. Avcı'nın ilk 11'de en çok tercih ettiği savunma oyuncusu Vitor Hugo (16 maç) olurken, Brezilyalı oyuncuyu 13 maç ile Bartra takip etti. Denswil 5 maçta 11 başlarken Hüseyin ise Süper Lig'de 2 maçta 11'de sahaya çıktı. Avcı, ilk yarıda sabit bir savunma ikilisi bulamadı. Deneyimli teknik adam Dünya Kupası arası sonrası ise bu mevkiye alternatif olarak orta saha oyuncusu Gbamin'i çekti. Geçen haftaki Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gbamin, 3 maçta savunmada görev aldı. Başakşehir maçında Hugo cezası nedeniyle görev almazken, maça 11'de başlayan Bartra da ikinci yarıda rahatsızlanarak oyundan çıkmıştı.
EMRE GELMEDEN UĞUR GİDEMEZ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupa maçının ardından Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a muhtemel transferi hakkında konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Uğur Çiftçi, Galatasaray'a gitmek istiyor. Önünü açmamız lazım. Emre Taşdemir gelmeden Uğur Çiftçi'yi verme şansımız yok. Uğur da bunun farkında. Emre bize gelirse büyük bir ihtimalle anlaşırlar" diye konuştu.
CRESPO TRANSFER İÇİN HAZIR
Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'yu Estoril'de keşfeden sportif direktör Pedro Alves, İspanya'nın ünlü yayın organlarından Estadio Deportivo'ya konuştu. Alves yaptığı açıklamada, Crespo'nun büyük bir kulübe transfer olmak için hazır olduğunu ifade etti.
GERÇEK BİR 8 NUMARA...
İşte o sözler: Bu tip bir oyuncu bulmak zordur. Bence Jesus, Benfica'ya giderse Crespo'yu kiralamak için açık kapı bırakır. Hakları sadece Estoril'de değil. Benfica, Atletico veya Sevilla gibi kulüpler için transferi konuşuldu ama Portekiz'de, Porto'da da konuşuldu. Ayrıca, Wolves ve Everton da takipte. Çok agresif olduğu için onu defansif orta saha oyuncusu olarak oynatıyorlar ama ben onu bir '8 numara' olarak görüyorum.