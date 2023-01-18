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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı savunmada istikrar arıyor

    Trabzonspor’da Abdullah Avcı, savunmada sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle sık sık rotasyon yapmak zorunda kaldı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Savunmada istikrar arıyor

    Trabzonspor'da bu sezon en çok oyuncu değişen bölgelerin başında savunma geldi. Fırtına, bu sezon ilk yarıda oynanan 18 maçta kalesinde 25 gol gördü. Abdullah Avcı, bir türlü savunmada istikrarı sağlayamadı. Avcı'nın ilk 11'de en çok tercih ettiği savunma oyuncusu Vitor Hugo (16 maç) olurken, Brezilyalı oyuncuyu 13 maç ile Bartra takip etti. Denswil 5 maçta 11 başlarken Hüseyin ise Süper Lig'de 2 maçta 11'de sahaya çıktı. Avcı, ilk yarıda sabit bir savunma ikilisi bulamadı. Deneyimli teknik adam Dünya Kupası arası sonrası ise bu mevkiye alternatif olarak orta saha oyuncusu Gbamin'i çekti. Geçen haftaki Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gbamin, 3 maçta savunmada görev aldı. Başakşehir maçında Hugo cezası nedeniyle görev almazken, maça 11'de başlayan Bartra da ikinci yarıda rahatsızlanarak oyundan çıkmıştı.



    EMRE GELMEDEN UĞUR GİDEMEZ
    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupa maçının ardından Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a muhtemel transferi hakkında konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Uğur Çiftçi, Galatasaray'a gitmek istiyor. Önünü açmamız lazım. Emre Taşdemir gelmeden Uğur Çiftçi'yi verme şansımız yok. Uğur da bunun farkında. Emre bize gelirse büyük bir ihtimalle anlaşırlar" diye konuştu.



    CRESPO TRANSFER İÇİN HAZIR
    Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'yu Estoril'de keşfeden sportif direktör Pedro Alves, İspanya'nın ünlü yayın organlarından Estadio Deportivo'ya konuştu. Alves yaptığı açıklamada, Crespo'nun büyük bir kulübe transfer olmak için hazır olduğunu ifade etti.

    GERÇEK BİR 8 NUMARA...
    İşte o sözler: Bu tip bir oyuncu bulmak zordur. Bence Jesus, Benfica'ya giderse Crespo'yu kiralamak için açık kapı bırakır. Hakları sadece Estoril'de değil. Benfica, Atletico veya Sevilla gibi kulüpler için transferi konuşuldu ama Portekiz'de, Porto'da da konuşuldu. Ayrıca, Wolves ve Everton da takipte. Çok agresif olduğu için onu defansif orta saha oyuncusu olarak oynatıyorlar ama ben onu bir '8 numara' olarak görüyorum.



        İLHAN PALUT'A DUYGUSAL VEDA
        Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden teknik direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık" denildi. Görevinden ayrılan İlhan Palut, Konyaspor taraftarlarıyla vedalaşarak şehirden ayrıldı.



        KONYA STANOJOVİC'LE SÖZLEŞME İMZALADI
        Konyaspor 49 yaşındaki Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojovic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak" denildi.



        MULEKA TEKLİFİ REDDETTİ
        Mısır kulübü Al- Ahly Futbol AŞ Başkanı Adly Al-Qai'i, kulübünün Beşiktaş'ın Kongolu forvet Jackson Muleka ile kış transfer dönemi için ilk kez görüştüğünü açıkladı. Al-Qai'i, "Mazembe'de oynadığından beri Muleka ile sözleşme yapmak istiyoruz. Kulübü bunu reddetti. O, Avrupa'da kalmayı tercih etti" dedi.

        BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ ANKARAGÜCÜ
        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçında bugün Ankaragücü ile karşılaşacak. 17.45'te başlayacak maçı kazanan takım kupada adını çeyrek finale yazdıracak.

        BEŞİKTAŞ'TAN POTAYA TAKVİYE
        Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Isaiah Whitehead'i renklerine bağladı. En son Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımında forma giyen 27 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandı.

        BERKE'DEN 1 SAATTE 2 İMZA
        1. Lig ekibi Eyüp, Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Berke imzanın ardından hemen Ümraniye'ye 6 aylığına kiralandı. Ümraniye, Eyüp'ten Sekidika'yı da kiraladı.

        KAYSERİSPOR SON 8'DE
        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor konuk olduğu Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı. 90 dakikası 0-0 biten mücadelenin uzatma anlarında 2 gol atan Sarı-Kırmızılılar adını çeyrek finale yazdırdı. 105'te Mane'nin soldan ortasından Cardoso kafayla topu ağlara yolladı. 120'de Gökhan Sazdağı'nın pasında topla buluşan Ethem Balcı, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

        YİĞİDO ÇEYREK FİNALDE
        Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Karacabey'i 3-0 yenerek son 8'e kaldı. Sivas'ın golleri Hakan Arslan (2) ve Clinton N'jie kaydetti.

        FENERBAHÇE KUPAYA BİLENİYOR
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Salonda başlayan idman saha çalışması ile devam etti. Hazırlıklar bugün tamamlanacak.

        NACİ ÜNÜVAR 11'E DÖNÜYOR
        Trabzonspor bugün Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile mücadele edecek. Kadronun önemli bir bölümünü değişmesi ve daha az süre alan oyunculara şans verilmesi bekleniyor. Savunmanın solunda genç oyuncu Arif Boşluk oynayacak. Orta sahada da Bardhi formaya yakın isimler arasında. Kanat bölgesinde de Djaniny'nin yerine Naci Ünavar'ın 11'de görev alma ihtimali yüksek. Avcı'nın ayrıca Hüseyin Türkmen, Doğucan, Hamsik ve Umut Bozok gibi isimlere de şans verebileceği belirtildi.

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        Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı savunmada istikrar arıyor
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