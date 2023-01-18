Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı savunmada istikrar arıyor





CRESPO TRANSFER İÇİN HAZIR

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'yu Estoril'de keşfeden sportif direktör Pedro Alves, İspanya'nın ünlü yayın organlarından Estadio Deportivo'ya konuştu. Alves yaptığı açıklamada, Crespo'nun büyük bir kulübe transfer olmak için hazır olduğunu ifade etti.



GERÇEK BİR 8 NUMARA...

İşte o sözler: Bu tip bir oyuncu bulmak zordur. Bence Jesus, Benfica'ya giderse Crespo'yu kiralamak için açık kapı bırakır. Hakları sadece Estoril'de değil. Benfica, Atletico veya Sevilla gibi kulüpler için transferi konuşuldu ama Portekiz'de, Porto'da da konuşuldu. Ayrıca, Wolves ve Everton da takipte. Çok agresif olduğu için onu defansif orta saha oyuncusu olarak oynatıyorlar ama ben onu bir '8 numara' olarak görüyorum.