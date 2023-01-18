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    Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdı

    Hatay maçına göre 9 farklı isimle sahaya çıkan Cimbom, ilk yarıyı Nelsson ve Mertens’in golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Alanya bastırdı, 1 de gol buldu ama Aslan son 8’e kalmayı bildi.

    Her yerde Aslan

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Aslan, 16. dakikada öne geçti. Dries Mertens'in ceza sahasına gönderdiği ortaya Victor Nelsson iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1. 38. dakikada fark ikiye çıktı. Dries Mertens, ceza sahası dışından harika vurdu. Top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-2. Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



    67'DE CAVALEIRO GOLÜ ATTI
    İkinci yarıya Alanyaspor iyi başladı. 50'de savunma arkasına atılan topta Wilson Eduardo topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. 53'te Alanyasporlular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi ama VAR 'devam' dedi. 67'de Candeias'ın ortasına Cavaleiro farkı 1'e indirdi: 1-2. 79'da Barış Alper'in sert şutu Runnarson'dan döndü. 81'de Oğuz'un ortasını Okan Kocuk elinden kaçırdı, top kornere gitti. 84'te Emin Bayram'ın kafa vuruşu direkten döndü ama öncesinde Dubois ofsayttaydı. 89'da Oğuz'un volesi auta çıktı. Galatasaray A Spor'dan yayınlanan maçı 2-1 kazanıp Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı.



    DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Güzel bir maç oldu. Alanyaspor'u kutlarım. İlk yarıda daha iyi oynayan taraftık. Candeias'ın girişi sonrası oyun üstünlüğü Alanyaspor'a geçti. İkinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi, pozisyonlar verdik. Süper Lig maçı gibi bir mücadeleydi. Sonunda turu geçen taraf olmayı başardık. 8'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 11 maç kazandık. Kupalara ulaşmak için bundan daha iyisini yapmalıyız. Sezon başından bu yana çok yol kat ettik. Kaliteli bir ekiple çalışıyorum. Daha iyi olacağız" dedi. Kadro rotasyona hakkında da yorum yapan Buruk, "Birçok oyuncuyu hazır tutmak istiyoruz. Hepsinden memnunum. Galatasaray takımı her maçı kazanmaya çıkar, her oyuncunun hazır olması gerekiyor. Zor bir maç yaptık. Kazandığımız için mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.



        BELÇİKA ÇİKOLATASI DRİES MERTENS
        Sezon başında Napoli'den geldiğinde büyük heyecan yaratan Dries Mertens, beklentileri karşıladı. 35 yaşındaki Belçikalı, 16'da Nelsson'a asist yaptı, 38'de jeneriklik bir gol atarak taraftarı ayağa kaldırdı. Bu sezon 18. resmi maçına çıkan (16 lig, 2 kupa) Mertens, 4 gol, 3 asist yaptı. Mertens maç sonunda, "Çok mutluyuz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Maçın sonlarında düştük ama turu geçtik" diye konuştu.



        GOLLER ATMAK İSTİYORUM
        Bu sezon ilk golünü atan Nelsson, "Çeyrek finaldeyiz. Alanya iyi oynadı, tebrik ederim. 2-1 kazandık. Daha iyi oynayabilirdik" dedi. Danimarkalı stoper, "Daha çok gol atmak istiyorum" diye konuştu.



        DERİN ROTASYON
        G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Süper Lig'de son oynanan Hatayspor maçındaki ilk 11'e göre tam 9 değişiklik yaptı. Hatayspor maçında olup da dünkü 11'de yer alan sadece Leo Dubois ve Victor Nelsson vardı. Hatay maçında sol bek oynayan Dubois bu müsabakada ise sağ bekte görev yaptı.



            ALANYA'YI İLK KEZ ELEDİ
            G.Saray Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. kez Alanya ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, Alanya'ya 2019-20 ve 2020- 21 sezonlarında rakip olmuştu. Cimbom, ilk eşleşmede 0-2 ve 3-1'lik sonuçlarla, 2020-21'de ise 2-3 ve 2-1'lik skorlar neticesinde elenmişti. Aslan, kupa tarihinde ilk kez Alanya'yı eledi.

            KARTAL VE FIRTINA SAHNE ALIYOR
            Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalar sonrasında çeyrek finale çıkacak takımlar belli olacak. Kupanın favorilerinden Beşiktaş bugün deplasmanda Ankaragücü ile mücadele edecek. Kritik maaç saat 17.45'te start alacak. Türkiye Kupası'nın bir diğer favorisi Trabzonspor ise Ümraniyespor ile deplasmanda mücadele edecek. Günün ilk maçında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Maç saat 14.30'da başlayacak.

            BUGÜN
            14.30 Karagümrük - Başakşehir : Mert Güzenge
            17.45 Ankaragücü - Beşiktaş : Sarper Barış Saka
            20.30 Ümraniyespor- Trabzonspor : Ümit Öztürk

            YARIN
            17.30 Gaziantep FK- Konyaspor : Yiğit Arslan
            20.30 Fenerbahçe - Ç. Rizespor : Bahattin Şimşek

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            Haberler Spor Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdı
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