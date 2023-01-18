Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Aslan, 16. dakikada öne geçti. Dries Mertens'in ceza sahasına gönderdiği ortaya Victor Nelsson iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1. 38. dakikada fark ikiye çıktı. Dries Mertens, ceza sahası dışından harika vurdu. Top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-2. Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
67'DE CAVALEIRO GOLÜ ATTI
İkinci yarıya Alanyaspor iyi başladı. 50'de savunma arkasına atılan topta Wilson Eduardo topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. 53'te Alanyasporlular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi ama VAR 'devam' dedi. 67'de Candeias'ın ortasına Cavaleiro farkı 1'e indirdi: 1-2. 79'da Barış Alper'in sert şutu Runnarson'dan döndü. 81'de Oğuz'un ortasını Okan Kocuk elinden kaçırdı, top kornere gitti. 84'te Emin Bayram'ın kafa vuruşu direkten döndü ama öncesinde Dubois ofsayttaydı. 89'da Oğuz'un volesi auta çıktı. Galatasaray A Spor'dan yayınlanan maçı 2-1 kazanıp Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı.
DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Güzel bir maç oldu. Alanyaspor'u kutlarım. İlk yarıda daha iyi oynayan taraftık. Candeias'ın girişi sonrası oyun üstünlüğü Alanyaspor'a geçti. İkinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi, pozisyonlar verdik. Süper Lig maçı gibi bir mücadeleydi. Sonunda turu geçen taraf olmayı başardık. 8'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 11 maç kazandık. Kupalara ulaşmak için bundan daha iyisini yapmalıyız. Sezon başından bu yana çok yol kat ettik. Kaliteli bir ekiple çalışıyorum. Daha iyi olacağız" dedi. Kadro rotasyona hakkında da yorum yapan Buruk, "Birçok oyuncuyu hazır tutmak istiyoruz. Hepsinden memnunum. Galatasaray takımı her maçı kazanmaya çıkar, her oyuncunun hazır olması gerekiyor. Zor bir maç yaptık. Kazandığımız için mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.