Süper Lig'de zirveye kurulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdı





DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Güzel bir maç oldu. Alanyaspor'u kutlarım. İlk yarıda daha iyi oynayan taraftık. Candeias'ın girişi sonrası oyun üstünlüğü Alanyaspor'a geçti. İkinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi, pozisyonlar verdik. Süper Lig maçı gibi bir mücadeleydi. Sonunda turu geçen taraf olmayı başardık. 8'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 11 maç kazandık. Kupalara ulaşmak için bundan daha iyisini yapmalıyız. Sezon başından bu yana çok yol kat ettik. Kaliteli bir ekiple çalışıyorum. Daha iyi olacağız" dedi. Kadro rotasyona hakkında da yorum yapan Buruk, "Birçok oyuncuyu hazır tutmak istiyoruz. Hepsinden memnunum. Galatasaray takımı her maçı kazanmaya çıkar, her oyuncunun hazır olması gerekiyor. Zor bir maç yaptık. Kazandığımız için mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.