Galatasaray’da yeni sol bek gelişmesi! Uğur Çiftçi krizi çözülemezse rota ne olacak? Yanıtı takvim.com.tr veriyor

Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolunda güçlü bir varlık gösteren Galatasaray'da hem başkan Dursun Özbek ve kurmayları hem de teknik heyet mutlu sona ulaşmak istiyor. Galatasaray'ın transfer tahtası bugün itibarıyla açılırken, FIFA'nın onay kağıdı da kısa bir süre önce kulübe ulaştı.
GÜNDEMDE SOL BEK VAR
Alternatifli bir kadro ile mücadele etmek isteyen ve transfer tahtası açılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sol bek mevkisi için önceliği yerli bir oyuncuya vermişti. Bu talep doğrultusunda harekete geçen yönetim, Türkiye Ligi'ni iyi bilen Güray Vural, Aziz Eraltay ve Uğur Çiftçi'yi gündemine aldı.
EMRE TAŞDEMİR PÜRÜZÜ
Bu 3 isim arasından Sivasspor forması giyen 30 yaşındaki Uğur Çiftçi için somut girişimlerde bulunan Galatasaray, oyuncu ve kulübü ile prensipte anlaştı. Uğur Çiftçi'ye karşılık 600 bin euro ve Emre Taşdemir'i Yiğido'ya vermeyi kabul eden Cimbom'a Taşdemir cephesinden ise engel çıktı.