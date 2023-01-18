Galatasaray’da yeni sol bek gelişmesi! Uğur Çiftçi krizi çözülemezse rota ne olacak? Yanıtı takvim.com.tr veriyor

TAŞDEMİR'İN ANLAŞMASI BEKLENİYOR

Emre Taşdemir ile Sivasspor arasında yapılan görüşmelerde anlaşma henüz sağlanamadı. Bu sezon Galatasaray'dan 5 milyon TL sabit transfer ücreti alacağı daha önce borsaya bildirilen Taşdemir'in, Sivasspor ile anlaşması bekleniyor. Taşdemir'in Sivas ile anlaşamaması halinde Galatasaray'ın rakamı da yükseltmesi gündeme gelse de alternatif planlar da yapıldı.