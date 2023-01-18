Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan’ın ‘Mata’doru! Dikkat çeken performans

Galatasaray yeni bir takım oluşturduğu için ilk haftalarda istikrarsız sonuçlara imza attı. Sezon başında göreve gelen teknik direktörü Okan Buruk ile sonrasında müthiş bir ivme yakalayan Galatasaray art arda elde ettiği galibiyetlerle zirveye yerleşti. Süper Lig'de üst üste 8 galibiyet alan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
BİRÇOK ALANDA İLK SIRADA YER ALIYOR
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından Galatasaray 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle rakiplerini geride bırakmayı başardı. Süper Lig'in ilk yarısında iyi bir performans sergileyen Cimbom, birçok alanda da ilk sırada yer aldı. Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Aslan uzun bir süre sonra böylesine iyi bir seri yakalamış oldu.
36 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADILAR
Galatasaray, oynadığı 18 lig maçında 36 kez fileleri havalandırdı. Bu alanda da en fazla gol kaydeden 3. takım olmayı başardı. Cimbom, ligin ilk yarısında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek son yılların en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Aslan, ayrıca evinde Hatayspor'u 4-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi de 3-0 yenmeyi başardı.