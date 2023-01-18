Son dakika Galatasaray haberleri... Aslan’ın ‘Mata’doru! Dikkat çeken performans

GALATASARAY'DA SIRASINI BEKLİYOR

Cimbom'un 34 yaşındaki yıldızı Juan Mata, besoccer'a önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, İstanbul'da mutlu olduğunu belirterek, " Şu anda ligde olmak istediğimiz yerdeyiz ama alçakgönüllü olmalıyız. Önümüzde daha çok maç var" diye ekledi. Haberde, Mata'nın Eylül ayında Galatasaray'a coşkulu bir şekilde katıldığı vurgulanarak, "Ancak Mata aylar geçmesine rağmen devamlılığı yakalayamadı. Takımdan ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı. Ancak o Galatasaray'da sırasını bekliyor" ifadeleri kullanıldı.