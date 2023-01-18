Alperen Şengün, NBA tarihine geçti! LeBron James tebrik etti

NBA'de Houston Rockets forması giyen Milli Basketbolcumuz Alperen Şengün takımında gösterdiği performansla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Yıldız basketbolcumuz ile LeBron James arasında düzelloya sahne olan mücadeleyi Los Angeles Lakers 140-132 kazandı. Genç uzun, maçta tarihi bir performansa imza attı. Lakers karşısında 37 dakika süre alan Alperen 33 sayı, 15 ribaunt, 6 asist ve 4 blokla oynadı. Kariyer sayı rekorunu kıran Alperen, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 sayı, 10 ribaund ve 5 asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu. Karşılaşmayı 48 sayı ile tamamlayıp sezonun en yüksek sayısını bulduğu maçını oynayan LeBron James de müthiş performansı galibiyete yetmeyen Alperen'i maçın ardından tebrik etti.