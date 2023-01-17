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    Türkiye Kupası'nda büyük heyecan! Son 16 turu bugün start alıyor

    Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu bugün start alacak... Lig lideri Galatasaray saat 20.30’da Alanyaspor’a konuk olacak. Kupanın heyecanı yine A Spor’da yaşanacak.

    Türkiye Kupası’nda büyük heyecan

    Ziraat Türkiye Kupası tüm ülkeyi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvesi olan A Spor'da yaşanıyor. Kupaların kupasında son 16 heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşma ile start alacak. Kupada günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadı'nda 20.30'da oynanacak zorlu maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Futbolseverler hafta içinde futbola doymaya devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın 3 maç, 19 Ocak Perşembe günü de 2 mücadele futbolseverlerle buluşacak.
    BUGÜN:
    14.30 Sivasspor - Karacabey Bld: Murat Erdoğan
    17.30 Antalyaspor - Kayserispor : Cihan Aydın
    20.30 Alanyaspor - Galatasaray : Volkan Bayarslan

    YARIN:
    14.30 Karagümrük - Başakşehir : Mert Güzenge
    17.45 Ankaragücü - Beşiktaş : Sarper Barış Saka
    20.30 Ümraniyespor- Trabzonspor : Ümit Öztürk

    19 OCAK PERŞEMBE
    17.30 Gaziantep FK- Konyaspor : Yiğit Arslan
    20.30 Fenerbahçe - Ç. Rizespor : Bahattin Şimşek

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    Ortaya ’Amir’ bulundu
    Haberler Spor Türkiye Kupası'nda büyük heyecan! Son 16 turu bugün start alıyor
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