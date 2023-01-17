Ziraat Türkiye Kupası tüm ülkeyi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvesi olan A Spor'da yaşanıyor. Kupaların kupasında son 16 heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşma ile start alacak. Kupada günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadı'nda 20.30'da oynanacak zorlu maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Futbolseverler hafta içinde futbola doymaya devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın 3 maç, 19 Ocak Perşembe günü de 2 mücadele futbolseverlerle buluşacak.
BUGÜN:
14.30 Sivasspor - Karacabey Bld: Murat Erdoğan
17.30 Antalyaspor - Kayserispor : Cihan Aydın
20.30 Alanyaspor - Galatasaray : Volkan Bayarslan
YARIN:
14.30 Karagümrük - Başakşehir : Mert Güzenge
17.45 Ankaragücü - Beşiktaş : Sarper Barış Saka
20.30 Ümraniyespor- Trabzonspor : Ümit Öztürk
19 OCAK PERŞEMBE
17.30 Gaziantep FK- Konyaspor : Yiğit Arslan
20.30 Fenerbahçe - Ç. Rizespor : Bahattin Şimşek
- Spor
- 17.01.2023 Gazete
Türkiye Kupası'nda büyük heyecan! Son 16 turu bugün start alıyor
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu bugün start alacak... Lig lideri Galatasaray saat 20.30’da Alanyaspor’a konuk olacak. Kupanın heyecanı yine A Spor’da yaşanacak.
Ziraat Türkiye Kupası tüm ülkeyi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvesi olan A Spor'da yaşanıyor. Kupaların kupasında son 16 heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşma ile start alacak. Kupada günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadı'nda 20.30'da oynanacak zorlu maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Futbolseverler hafta içinde futbola doymaya devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın 3 maç, 19 Ocak Perşembe günü de 2 mücadele futbolseverlerle buluşacak.