Türkiye Kupası'nda büyük heyecan! Son 16 turu bugün start alıyor

Ziraat Türkiye Kupası tüm ülkeyi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvesi olan A Spor'da yaşanıyor. Kupaların kupasında son 16 heyecanı bugün oynanacak 3 karşılaşma ile start alacak. Kupada günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadı'nda 20.30'da oynanacak zorlu maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Futbolseverler hafta içinde futbola doymaya devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın 3 maç, 19 Ocak Perşembe günü de 2 mücadele futbolseverlerle buluşacak.

BUGÜN:

14.30 Sivasspor - Karacabey Bld: Murat Erdoğan

17.30 Antalyaspor - Kayserispor : Cihan Aydın

20.30 Alanyaspor - Galatasaray : Volkan Bayarslan



YARIN:

14.30 Karagümrük - Başakşehir : Mert Güzenge

17.45 Ankaragücü - Beşiktaş : Sarper Barış Saka

20.30 Ümraniyespor- Trabzonspor : Ümit Öztürk



19 OCAK PERŞEMBE

17.30 Gaziantep FK- Konyaspor : Yiğit Arslan

20.30 Fenerbahçe - Ç. Rizespor : Bahattin Şimşek