Trabzonspor, Brynhildsen için tekrar transfer çalışmalarına başladı

Trabzonspor'da Edin Visca'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle teknik heyetin raporuyla bir kanat oyuncusunun transfer edilmesi planlanıyor. Şu an için yabancı oyuncu kontenjanı dolu olan Bordo-Mavililer bu nedenle boş olan 1999 doğumlu oyuncu kontenjanı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kontenjan için 1 oyuncu alma hakkı bulunan Trabzonspor'un mevcut kadrodan herhangi bir yabancı futbolcu göndermesine gerek yok. Trabzonspor'un gündemindeki oyuncunun ise Norveç'in Molde takımında görev yapan Ola Brynhildsen olduğu belirtiliyor. 23 yaşındaki yıldız geçen sezon Trabzonspor'un Molde ile oynadığı Konferans Ligi maçlarında dikkat çekmişti. Hem kanat hem de forvet ihtiyacını karşılayabileceği belirtilen futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Trabzonspor'un genç oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu kaydedildi. Oyuncu bu sezon Avrupa maçlarında 11 karşılaşmada görev yaparken, 5 gol 3 asistlik katkı yaptı. Brynhildsen, yeni sezonun henüz başlamadığı Norveç Ligi'nde ise geçen sezon 19 maçta forma giyerken, bu karşılaşmalarda 11 gol, 1 asiste imza atmıştı.





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