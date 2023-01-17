Antalyaspor evinde Kayserispor'a boyun eğdi! | Antalyaspor 0 - 2 Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90 dakikalık normal süresi golsüz eşitlikle biterken tur atlayan takımı uzatmalar belirledi.

Maçın ilk uzatma bölümünün 105. dakikasında Cardoso ile golü bulan Kayserispor, Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Müsabakanın 120. dakikasında Ethem Balcı ile bir gol daha bulan Kayserispor skoru 2-0 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Nakajima'nın vuruşu üstten auta gitti.

29. dakikada sol kanattan Larsson'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün plasesini kaleci Bilal son anda kornere çeldi.

62. dakikada Sinan Gümüş'ün pasında Nakajima'nın ceza yayı üzerinden yerden şutu kale direği dibinden az farkla yandan auta gitti.

63. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşu üstten auta çıktı.

80. dakikada Amar'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Luiz Adriano'nun ceza alanı çizgisinden sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

96. dakikada Mustafa Erdilman'ın ceza alanı içine kestiği ortada Luiz Adriano'nun kafasını savunma çizgiden çıkardı.

99. dakikada Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası üzerinde topla buluşan Mensah'ın set şutu kale direği dibinden auta gitti.

105. dakikada Mane'nin sol kanattan ceza sahası içine kestiği ortada Cardoso'nun kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1

120. dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ethem Balcı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2