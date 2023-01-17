Alanyaspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Alanyaspor - Galatasaray maçıyla devam ediyor.



Galatasaray, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Alanyaspor'a konuk olacak. Çeyrek finale kalmak için mücadele edecek 2 takım da ligde son maçlarını kazandı. Galatasaray'da Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic kadroya dahil edilmedi.



ALANYASPOR - GALATASARAY 11'LER

Alanyaspor:

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Yunus, Gomis.



