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    • Spor
    • 17.01.2023 19:34
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    • 17.01.2023 19:35
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    Alanyaspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Alanya - Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Alanyaspor - Galatasaray maçıyla devam ediyor.

    Galatasaray, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda Alanyaspor'a konuk olacak. Çeyrek finale kalmak için mücadele edecek 2 takım da ligde son maçlarını kazandı. Galatasaray'da Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic kadroya dahil edilmedi.

    ALANYASPOR - GALATASARAY 11'LER

    Alanyaspor:

    Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Yunus, Gomis.

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