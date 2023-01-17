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    • Spor
    • 17.01.2023 20:11
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    • 17.01.2023 23:57
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    Alanyaspor - Galatasaray MAÇ ÖZETİ📺! Alanyaspor- GS maçı kaç kaç bitti?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetti. İşte Alanyaspor - Galatasaray MAÇ ÖZETİ

    takvim.com.tr
    Alanyaspor - Galatasaray MAÇ ÖZETİ📺!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Alanyaspor - Galatasaray maçıyla devam etti. Haberimizde maçın özetine yer verdik...

    Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

    Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanarak kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

    Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri 16. dakikada Victor Nelsson ve 38. dakikada Dries Mertens kaydetti. Corendon Alanyaspor'un tek sayısı ise 67. dakikada Cavaleiro'dan geldi.

    GOL | Sağ kanattan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, Nelsson'un uçarak kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

    GOL | Sol kanattan gelişen atakta Berkan Kutlu'nun rakipten kapıp verdiği pasta, sol çaprazda topla buluşan Mertens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

        GOL | Sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa vuran Cavaleiro, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

        Galatasaray ile Corendon Alanyaspor arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        Geçen sezon Spor Toto Süper Lig 'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.

        Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 2-1'le geçen Galatasaray çeyrek final biletini kaptı.
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        Haberler Spor Alanyaspor - Galatasaray MAÇ ÖZETİ📺! Alanyaspor- GS maçı kaç kaç bitti?
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