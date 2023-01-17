Alanyaspor - Galatasaray MAÇ ÖZETİ📺! Alanyaspor- GS maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Alanyaspor - Galatasaray maçıyla devam etti. Haberimizde maçın özetine yer verdik...
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanarak kupada adını çeyrek finale yazdırdı.
Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri 16. dakikada Victor Nelsson ve 38. dakikada Dries Mertens kaydetti. Corendon Alanyaspor'un tek sayısı ise 67. dakikada Cavaleiro'dan geldi.
GOL | Sağ kanattan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, Nelsson'un uçarak kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
GOL | Sol kanattan gelişen atakta Berkan Kutlu'nun rakipten kapıp verdiği pasta, sol çaprazda topla buluşan Mertens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.