Yunan yıldız Bakasetas skor katkısıyla dikkat çekiyor





ARTEM DOVBYK'TE RAKİP CLUB BRUGGE

Galatasaray, forvet hattına bir takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, Ukrayna futbolunun son dönemde öne çıkan golcülerinden biri olan Artem Dovbyk'i gündemine almıştı. Genç golcünün Cimbom'a transferinde rakip çıktı. 2020'den beri Dnipro'da forma giyen 25 yaşındaki golcü oyuncuya Belçika ekibi Club Brugge de çok yakından ilgi gösteriyor. Brugge, bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Cyle Larin ile vedalaşıp yerine 1.89 boyundaki Dovbyk'i almayı düşünüyor. Futbolcu için Dnipro ekibi 10 milyon Euro fiyat belirledi.



ROMA VE NAPOLİ 2 AY CEZA ALDI

İtalya'da geçen hafta bir otoyol üzerinde karşılaşan Roma ve Napoli taraftarları kavga etti. İtalya Futbol Federasyonu 2 takıma da 2 ay boyunca deplasman yasağı cezası verdi. Çıkan olaylarda güvenlik güçleri de yaralanmıştı. 2014'te Atalanta taraftarlarının da benzer bir olay nedeniyle 3 aylık ceza verilmişti.

MELİSSA VARGAS YENİDEN FENER'DE

Fenerbahçe Opet, Çin Ligi ekiplerinden Tianjin'de forma giyen eski oyuncusu Melissa Vargas'ı yeniden kadrosuna kattı. Küba asıllı Türk oyuncu dün İstanbul'a geldi. Tianjin ile geçirdiği iki sezonda iki şampiyonluk elde eden tecrübeli pasör çaprazı, sezonun kalan kısmında Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.



MYKHAYLO MUDRYK RESMEN CHELSEA'DE

Ada devi Chelsea, Shakhtar Donetsk forması giyen Ukraynalı kanat oyuncusu Mykhaylo Mudryk'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Maviler'in, 22 yaşındaki futbolcu için kasasından toplamda 100 milyon Euro çıkaracağı ifade edildi. Mudryk ile 3.5 yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.



MEMPHIS SERİYİ 9 MAÇA ÇIKARDI

Memphis Grizzlies, deplasmanda Indiana Pacers'ı 130-112 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Bu seri NBA'de şu an en uzun galibiyet serisi olarak dikkat çekiyor. Grizzlies'da Desmond Bane 25 sayı atarken, maç içinde harika bir smaç kaydeden Ja Morant ise 23 sayı ve 10 asist ile karşılaşmayı tamamladı.



ÖZBEK DERBİ MAÇI YERİNDE SEYRETTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan ve Cimbom'un kazandığı karşılaşmayı yerinde takip etti. Dursun Özbek, kazanan takımı alkışladı.



TARAFTAR RAMSDALE'E TEKME ATTI!

Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup edip puanını 47 yaptı. Maç sonu bir Tottenham taraftarı, Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale'e tekme atması ortalağı karıştırdı.



LAHTİMİ BİR VAR BİR YOK

Trabzonspor'un Faslı kanat oyuncusu Lahtimi, takımda as kadroya girmekte zorlanıyor. Başakşehir maçı öncesi oynanan son iki maçta kadroda yer alan Giresunspor maçında 9, Alanyaspor maçında ise 22 dakika görev yapan Lahtimi, önceki akşamki maçın 21 kişilik kadrosunun dışında kaldı. Lahtimi, ligin geri kalan bölümünde kadroda olduğu 10 maçın 8'inde kulübeden çıkamazken, 6 maçta ise kadroya giremedi.

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