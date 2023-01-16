Yunan yıldız Bakasetas skor katkısıyla dikkat çekiyor

Spor Toto Süper Lig'de son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında attığı golle takımına 3 puanı getiren Anastasios Bakasetas skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. Yunan 10 numara, bu sezon Bordo-Mavili takımın 28 resmi maçının 26'sında forma giyerken 10 golle Karadeniz ekibinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Bakasetas, 5 golle Mısırlı oyuncu Trezeguet ile birlikte ligde en fazla gol atan oyuncuların başında gelirken, Yunan yıldızın gol attığı maçlarda Trabzonspor 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 10 puan topladı. 29 yaşındaki futbolcu Avrupa kupalarında da takımına 4 gollük katkı sağlamıştı. Bakasetas, Trabzonspor'un 2-1 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Kopenhang maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olduğu Monaco, 2-1 kaybettiği Kızılyıldız ile 1-0 galip geldiği Ferencvaros maçlarında birer gole imza atmıştı. Yıldız futbolcu, Bordo-Mavili takımın sezon başında Demir Grup Sivasspor'u 4-0'lık sonuçla mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü karşılaşmada da bir golle zafere katkı sağlamayı başarmıştı.
ÇİLİNGİR İŞBAŞINDA
Bakasetas Trabzonspor' un ligde gol yollarındaki en etkili ismi olarak göze çarpıyor. Yunan yıldız bu sezon 16 maçta oynarken, bu karşılaşmalarda 5 gol, 4 asistle 9 gole katkı sağladı.
DJANINY İÇİN FİKİR DEĞİŞEBİLİR
Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde eski günlerini aratan Djaniny Semedo'nun devre arasında takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. 10 maçlık aranın ardından Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkan Djaniny'in artık takımda kallma ihtimali önceki döneme göre biraz daha arttı. Trabzonspor'un ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapmasının zorlaşması, Djaniny'in gitme ihtimalini düşürdü. Ancak kulüp menfaatleri doğrultusunda yüksek bir bonservis bedelinin gelmesinin bu düşünceyi değiştirebileceği belirtildi.
TRABZON'DA NEŞELİ İDMAN
Süper Lig'de Başakşehir'i yenerek kara bulutları dağıtan Trabzonspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı. Başakşehir maçında oynayan oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular ısınma ve denge çalışmasının ardından 5'e 2 gerçekleştirdi. Rondo ve sprint çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. İdmanda oyuncular ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın keyifli halleri dikkat çekerken 32 yaşına giren Bartra'nın doğum günü de kutlandı.