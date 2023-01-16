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    Yunan yıldız Bakasetas skor katkısıyla dikkat çekiyor

    Bu sezon 28 resmi maçın 26’sında forma giyen Bakasetas 10 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. İşte sizler için derlediğimiz 16 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Bakasetas fırtınası

    Spor Toto Süper Lig'de son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında attığı golle takımına 3 puanı getiren Anastasios Bakasetas skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. Yunan 10 numara, bu sezon Bordo-Mavili takımın 28 resmi maçının 26'sında forma giyerken 10 golle Karadeniz ekibinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Bakasetas, 5 golle Mısırlı oyuncu Trezeguet ile birlikte ligde en fazla gol atan oyuncuların başında gelirken, Yunan yıldızın gol attığı maçlarda Trabzonspor 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 10 puan topladı. 29 yaşındaki futbolcu Avrupa kupalarında da takımına 4 gollük katkı sağlamıştı. Bakasetas, Trabzonspor'un 2-1 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Kopenhang maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olduğu Monaco, 2-1 kaybettiği Kızılyıldız ile 1-0 galip geldiği Ferencvaros maçlarında birer gole imza atmıştı. Yıldız futbolcu, Bordo-Mavili takımın sezon başında Demir Grup Sivasspor'u 4-0'lık sonuçla mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü karşılaşmada da bir golle zafere katkı sağlamayı başarmıştı.

    ÇİLİNGİR İŞBAŞINDA
    Bakasetas Trabzonspor' un ligde gol yollarındaki en etkili ismi olarak göze çarpıyor. Yunan yıldız bu sezon 16 maçta oynarken, bu karşılaşmalarda 5 gol, 4 asistle 9 gole katkı sağladı.



    DJANINY İÇİN FİKİR DEĞİŞEBİLİR
    Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde eski günlerini aratan Djaniny Semedo'nun devre arasında takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. 10 maçlık aranın ardından Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkan Djaniny'in artık takımda kallma ihtimali önceki döneme göre biraz daha arttı. Trabzonspor'un ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapmasının zorlaşması, Djaniny'in gitme ihtimalini düşürdü. Ancak kulüp menfaatleri doğrultusunda yüksek bir bonservis bedelinin gelmesinin bu düşünceyi değiştirebileceği belirtildi.



    TRABZON'DA NEŞELİ İDMAN
    Süper Lig'de Başakşehir'i yenerek kara bulutları dağıtan Trabzonspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı. Başakşehir maçında oynayan oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular ısınma ve denge çalışmasının ardından 5'e 2 gerçekleştirdi. Rondo ve sprint çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. İdmanda oyuncular ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın keyifli halleri dikkat çekerken 32 yaşına giren Bartra'nın doğum günü de kutlandı.



        ASLAN MANİSA'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ
        Galatasaray Nef, ligin 15. haftasında deplasmanda Manisa'ya 85-72 yenildi. İlk çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan ev sahibi çeyreği 21-8 önde tamamladı. 2. periyotta da Cruz ve Tarrantd ile etkili olan Manisa soyunma odasına 17 sayı farkla 47-30 üstün gitti. 3. çeyreğin sonunda Caloiaro ve McGee ile Cimbom, farkı 4'e çekti ve son 10 dakikaya Manisa'nın 58-54 üstünlüğüyle girildi. Son çeyrekte Cruz ve Tarrant ile etkili olan Manisa, rakibini 85-72 yenmeyi başardı. Manisa'da Tarrant 24, Cruz da 18 sayı ile galibiyete katkı verdi. F.Bahçe deplasmanda Bursaspor'u 100-84, Darüşşafaka evinde G.Antep'i 78-74 yendi.



        DERBİDE KAZANAN YOK!
        Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip Karagümrük'ün gollerini 51. dakikada Dresevic ve 61. dakikada Fabio Borini kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 30. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ve 90+11. dakikada Bahoken attı.



        İSTANBULSPOR'DAN KRİTİK 3 PUAN
        Süper Lig'de İstanbulspor deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 yendi. İstanbulspor'a 3 puanı getiren golleri 30. dakikada Valon Ethemi ve 45+4'te Melih Kabasakal kaydetti. Ümraniyespor'da Mrsic, 12. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Penaltı vuruşunu İstanbulspor kalecisi Jensen kurtardı. Ümraniye, 19. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Hakem Ali Palabıyık, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kararını iptal etti.



            ADANA TEK GOLLE GÜLDÜ
            Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Adanaspor'a galibiyeti 27. dakikada Fenerbahçeli yıldız Batsuhayi'nin kardeşi Aaron Leya Iseka getirdi. Tuzlaspor'un son dakikada Kone ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Konuk Adanaspor, TFF 1. Lig'de 4 maç sonra 3 puanla tanıştı. Alınan bu sonuçla birlikte Adanaspor puanını 21'e çıkardı. Tuzlaspor ise 19 puanda kaldı. Tuzlaspor bir sonraki hafta Bandırmaspor'u konuk edecek. Adanaspor ise Yeni Malatya ile karşılaşacak.



            TAYFUR BİNGÖL'E TAM PUAN
            Beşiktaş'ta Konyaspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Tayfur Bingöl, 56. dakikada teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla Welinton'ın yerine oyuna dahil oldu. Sahaya adım atar atmaz takımın savunma hattındaki gücünü artıran Tayfur, geriden yaptığı bindirmelerle hücum hattına da önemli destek verdi. Tayfur, son dakikada Josef'in attığı golün de asistini yapan isim oldu. Tayfur Bingöl, performansıyla Şenol Güneş'in güvenini kazandı.



            MONTERO ARTIK HAMBURG'TA
            Beşiktaş, Francisco Montero'nun Hamburg'a sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Alman ekibi ayrıca istediği takdirde sezon sonunda İspanyol stoperi 2.5 milyon Euro'ya satın alabilecek. Montero, "Hamburg ile yaptığım ilk görüşmede ikna oldum" açıklamasını yaptı.



                SÜPER KUPA BARÇA'NIN
                İspanya Süper Kupa'da El Clasico heyecanı S. Arabistan'da yaşandı. Barcelona, Real Madrid'i 3-1 yıktı. 33'te Gavi ve 45'te Lewandowski golleri atarken, iki futbolcu birbirine asist yaptı. 69'da Gavi'nin pasında Pedri 3'ü yazdı. Benzema skoru belirledi. Barça 14. kez bu kupayı aldı.



                ATALANTA'DAN TARİHİ FARK
                İtalya Ligi'nde Atalanta evinde Salernitana'yı gole boğdu. Gasperini'nin ekibi 8-2 kazanırken golleri; 5'te Boga, 20 ve 54'te Lookman, 23'te Scalvini, 38'de Koopmeiners, 41'de Hojlund, 61'de Ederson ve 85'te Zortea attı. Konuk ekibin gollerini ise 10'da Dia ve 56'da Caviglia kaydetti.



                CİMBOM DERBİDE 3'TE 3 YAPTI
                Galatasaray, Kadınlar Futbol Ligi'nin 11. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Florya'daki derbi maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Karşılaşmada Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Yağmur Uraz ile 62. dakikada Ebru Topçu kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 30 puana ulaşırken, Fenerbahçe ise derbide aldığı yenilgiyle birlikte 22 puanda kaldı. Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 yenen, U19'da ezeli rakibini 4-0 geçen Galatasaray, Kadınlar Futbol Ligi'nde elde edilen bu galibiyetin ardından ezeli rakibine karşı son 1 haftada 3'te 3 yapmayı başardı. Kadınlar Ligi'nde gelecek hafta Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Konak ile karşı karşıya gelecek.



                    ARTEM DOVBYK'TE RAKİP CLUB BRUGGE
                    Galatasaray, forvet hattına bir takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, Ukrayna futbolunun son dönemde öne çıkan golcülerinden biri olan Artem Dovbyk'i gündemine almıştı. Genç golcünün Cimbom'a transferinde rakip çıktı. 2020'den beri Dnipro'da forma giyen 25 yaşındaki golcü oyuncuya Belçika ekibi Club Brugge de çok yakından ilgi gösteriyor. Brugge, bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Cyle Larin ile vedalaşıp yerine 1.89 boyundaki Dovbyk'i almayı düşünüyor. Futbolcu için Dnipro ekibi 10 milyon Euro fiyat belirledi.

                    ROMA VE NAPOLİ 2 AY CEZA ALDI
                    İtalya'da geçen hafta bir otoyol üzerinde karşılaşan Roma ve Napoli taraftarları kavga etti. İtalya Futbol Federasyonu 2 takıma da 2 ay boyunca deplasman yasağı cezası verdi. Çıkan olaylarda güvenlik güçleri de yaralanmıştı. 2014'te Atalanta taraftarlarının da benzer bir olay nedeniyle 3 aylık ceza verilmişti.
                    MELİSSA VARGAS YENİDEN FENER'DE
                    Fenerbahçe Opet, Çin Ligi ekiplerinden Tianjin'de forma giyen eski oyuncusu Melissa Vargas'ı yeniden kadrosuna kattı. Küba asıllı Türk oyuncu dün İstanbul'a geldi. Tianjin ile geçirdiği iki sezonda iki şampiyonluk elde eden tecrübeli pasör çaprazı, sezonun kalan kısmında Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

                    MYKHAYLO MUDRYK RESMEN CHELSEA'DE
                    Ada devi Chelsea, Shakhtar Donetsk forması giyen Ukraynalı kanat oyuncusu Mykhaylo Mudryk'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Maviler'in, 22 yaşındaki futbolcu için kasasından toplamda 100 milyon Euro çıkaracağı ifade edildi. Mudryk ile 3.5 yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

                    MEMPHIS SERİYİ 9 MAÇA ÇIKARDI
                    Memphis Grizzlies, deplasmanda Indiana Pacers'ı 130-112 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Bu seri NBA'de şu an en uzun galibiyet serisi olarak dikkat çekiyor. Grizzlies'da Desmond Bane 25 sayı atarken, maç içinde harika bir smaç kaydeden Ja Morant ise 23 sayı ve 10 asist ile karşılaşmayı tamamladı.

                    ÖZBEK DERBİ MAÇI YERİNDE SEYRETTİ
                    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan ve Cimbom'un kazandığı karşılaşmayı yerinde takip etti. Dursun Özbek, kazanan takımı alkışladı.

                    TARAFTAR RAMSDALE'E TEKME ATTI!
                    Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup edip puanını 47 yaptı. Maç sonu bir Tottenham taraftarı, Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale'e tekme atması ortalağı karıştırdı.

                    LAHTİMİ BİR VAR BİR YOK
                    Trabzonspor'un Faslı kanat oyuncusu Lahtimi, takımda as kadroya girmekte zorlanıyor. Başakşehir maçı öncesi oynanan son iki maçta kadroda yer alan Giresunspor maçında 9, Alanyaspor maçında ise 22 dakika görev yapan Lahtimi, önceki akşamki maçın 21 kişilik kadrosunun dışında kaldı. Lahtimi, ligin geri kalan bölümünde kadroda olduğu 10 maçın 8'inde kulübeden çıkamazken, 6 maçta ise kadroya giremedi.

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                    Haberler Spor Yunan yıldız Bakasetas skor katkısıyla dikkat çekiyor
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