Vincent Aboubakar Beşiktaş için yola çıkıyor

Beşiktaş, 2.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Vincent Aboubakar'ın İstanbul'a gelmesini bekliyor. 30 yaşındaki santrforun, yarın Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshedeceği ve en geç 1-2 gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Beşiktaş böylelikle Weghorst'un boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak. Kamerunlu, Beşiktaş'ta 67 maça çıkıp 35 gol, 9 asist yaptı.

WEGHORST VEDA ETTİ

Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst Beşiktaş'a veda mesajı yayınladı. Weghorst, "Bana gösterilen saygı ve sevgi için büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.