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    Vincent Aboubakar Beşiktaş için yola çıkıyor

    2.5 yıllığına anlaşılan Kamerunlu Vincent Aboubakar, Al Nassr ile kontratını feshedip, 1-2 gün içinde İstanbul’a gelecek. İşte 15 Ocak 2023 tarihli Takvim gazetesinden derlediğimiz Beşiktaş haberleri.

    Abou yola çıkıyor

    Beşiktaş, 2.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Vincent Aboubakar'ın İstanbul'a gelmesini bekliyor. 30 yaşındaki santrforun, yarın Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile sözleşmesini feshedeceği ve en geç 1-2 gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Beşiktaş böylelikle Weghorst'un boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak. Kamerunlu, Beşiktaş'ta 67 maça çıkıp 35 gol, 9 asist yaptı.

    WEGHORST VEDA ETTİ
    Manchester     United'a transfer olan Wout Weghorst Beşiktaş'a veda mesajı yayınladı. Weghorst, "Bana gösterilen saygı ve sevgi için büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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