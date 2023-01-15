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    • Spor
    • 15.01.2023 16:15
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    • 15.01.2023 16:15
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    Kasımpaşa - Fatih Karagümrük | CANLI

    Süper Lig'in ilk yarısında devre kapanıyor. 19. hafta maçı İstanbul derbisine sahne oluyor. Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İki teknik adam Selçuk İnan ve Andrea Pirlo'nun hedefi ortak; sahadan 3 puan ile ayrılmak. Kasımpaşa Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Kasımpaşa - Fatih Karagümrük | CANLI

    Süper Lig'in ilk yarısında devre kapanıyor. 19. hafta maçı İstanbul derbisine sahne olacak. Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

    İki teknik adam Selçuk İnan ve Andrea Pirlo'nun hedefi ortak; sahadan 3 puan ile ayrılmak.

    Kasımpaşa Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER

    Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Hadergjonaj, Yasin, Tırpan, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet, Mortadha, Bahoken.

    Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Kazım, Borini, Levent Mercan, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya.

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