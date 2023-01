Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinden sonra moral arayışında olduğu Gaziantep maçının ilk 11'leri de belli oldu.Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

İRFAN CAN GÖREV ALAMAYACAK

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can, Gaziantep FK karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can'ın haricinde sakatlığı bulunan Joao Pedro da forma giyemeyecek.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 20'nci haftasındaki Ümraniyespor maçında yer alamayacaklar.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.