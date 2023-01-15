Fenerbahçe Gaziantep'te moral arıyor

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olacak. 19.00'da start alacak maçı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Zirve yarışının içinde olmak isteyen Sarı-Lacivertliler bu maça mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a evinde mağlup olan Kanarya alacağı galibiyetle moral bulmayı da hedefliyor. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek.