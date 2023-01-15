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    Fenerbahçe Gaziantep'te moral arıyor

    Zirve yarışında kalmak isteyen Fenerbahçe 19.00'da Gaziantep FK'ya konuk olacak. Maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. İşte 15 Ocak 2023 tarihli Takvim gazetesinden derlediğimiz Fenerbahçe haberleri.

    Fener moral arıyor

    Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olacak. 19.00'da start alacak maçı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Zirve yarışının içinde olmak isteyen Sarı-Lacivertliler bu maça mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a evinde mağlup olan Kanarya alacağı galibiyetle moral bulmayı da hedefliyor. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek.


    5 FUTBOLCU KART SINIRINDA
    Kanarya'da, Gaziantep FK maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Henrique sarı kart görürse Ümraniye maçında forma giyemeyecek.

    SAMET AKAYDIN KADRODA
    Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla tamamladı ve ve özel uçakla Gaziantep şehrine gitti.

        Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydın da kadroda yer aldı. Samet Akaydın'ın Gaziantep'e karşı ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.

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