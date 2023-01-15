Fenerbahçe Gaziantep'te moral arıyor

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olacak. 19.00'da start alacak maçı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Zirve yarışının içinde olmak isteyen Sarı-Lacivertliler bu maça mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a evinde mağlup olan Kanarya alacağı galibiyetle moral bulmayı da hedefliyor. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek.
5 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Kanarya'da, Gaziantep FK maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Henrique sarı kart görürse Ümraniye maçında forma giyemeyecek.
SAMET AKAYDIN KADRODA
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla tamamladı ve ve özel uçakla Gaziantep şehrine gitti.