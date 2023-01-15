Burası Trabzon buradan çıkış yok! Bakasetas galibiyeti getirdi

BAKASETAS'IN KOLEKSİYONU

Trabzonspor'un maestrosu Anastasios Bakasetas takımını sırtlıyor. Bu sezon Avrupa kupalarında 4, Süper Lig'de ise dün 5. golünü atan Yunan futbolcu, 21. dakikada sahneye çıktı.

2019-20 sezonunda Alanya'ya gelen ve burada iki sezon geçiren Baka, Trabzon formasıyla daikinci sezonunu yaşıyor. 29 yaşındaki yıldız, Başakşehir ağlarını kariyerinde ilk kez sarstı ve Süper Lig'e geldiğinden beri 19 farklı takıma atmayı başardı. Baka, bu istatistiğiyle Nwakaeme'yi yakaladı.

PERES 266 GÜN SONRA

FIRTINA'DA sakatlığını atlatan Bruno Peres 266 gün sonra sahalara döndü. Brezilyalı sağ bek etkili oyunu ve yerinde müdahaleleriyle taraftarlardan tam not aldı.



2015'TEN BU YANA İLK KEZ YENDİ

Trabzonspor, Süper Lig'de Şubat 2015'ten bu yana Başakşehir karşısında ilk kez iç sahada kazandı. Fırtına lig tarihinde ilk kez Başakşehir'i evinde gol yemeden mağlup etti.



TARAFTAR SAHİP ÇIKTI, FIRTINA YİNE GÜLDÜ

Süper Lig'de iç saha performansı en iyi takım olan Trabzon, taraftarıyla bütünleşti. 5 Ocak'ta Giresun'u 3-0 geçen Fırtına'nın tribünlerinde boşluklar göze çarpıyordu.

Geçen hafta Alanya'ya karşı alınan 5-0'lık yenilgiye rağmen Başakşehir maçında tribünler doldu. Trabzon, içeride 34 maçta 22 galibiyet, 12 beraberlik aldı.