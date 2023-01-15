Burası Trabzon buradan çıkış yok! Bakasetas galibiyeti getirdi

SÜPER Lig'de sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor evinde Başakşehir'i 1-0 yenmeyi başardı. 3. dakikada Gomez'in kafa vuruşu Volkan'da kaldı. 13'te Okaka kaleyi yokladı. 21'de Bakasetas'ın sert vuruşunu Volkan Babacan elinden kaçırdı ve top ağlara gitti: 1-0.
HAKEM İÇERİYE GİRMEDİ!
26'da Djaniny, Volkan ile karşı karşıya kaldı fakat topu dışarı attı. 45+8'de ilk yarı bitti ama hakem soyunma odasına gitmedi. VAR'ı bekleyen hakem birkaç dakika sonra içeri gitti.
BAŞAKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜ ALDI
48'de Gomez'in, 53'te Bakasetas'ın şutunu Volkan çıkardı. 54'te Serdar gole yaklaştı. 65'te Touba'nın kafası direkten döndü. 73'te Serdar'ın kafasını, 78'de Deniz'in şutunu Uğurcan kurtardı.
90+6'DA OKAKA'YA KIRMIZI
İKİNCİ yarıda 5 dakika uzatma tabelası kaldırıldı. 90+2. dakikada savunma arkasına atılan uzun topu Denswil kafasının üzerinden kaçırdı, ceza sahası içinde Okaka topla buluştu şutu auta gitti. 90+6'da Okaka ikinci sarı karttan kırmızı gördü ve hakeme tepki gösterdi.
BAKASETAS'IN KOLEKSİYONU
Trabzonspor'un maestrosu Anastasios Bakasetas takımını sırtlıyor. Bu sezon Avrupa kupalarında 4, Süper Lig'de ise dün 5. golünü atan Yunan futbolcu, 21. dakikada sahneye çıktı.
2019-20 sezonunda Alanya'ya gelen ve burada iki sezon geçiren Baka, Trabzon formasıyla daikinci sezonunu yaşıyor. 29 yaşındaki yıldız, Başakşehir ağlarını kariyerinde ilk kez sarstı ve Süper Lig'e geldiğinden beri 19 farklı takıma atmayı başardı. Baka, bu istatistiğiyle Nwakaeme'yi yakaladı.
PERES 266 GÜN SONRA
FIRTINA'DA sakatlığını atlatan Bruno Peres 266 gün sonra sahalara döndü. Brezilyalı sağ bek etkili oyunu ve yerinde müdahaleleriyle taraftarlardan tam not aldı.
2015'TEN BU YANA İLK KEZ YENDİ
Trabzonspor, Süper Lig'de Şubat 2015'ten bu yana Başakşehir karşısında ilk kez iç sahada kazandı. Fırtına lig tarihinde ilk kez Başakşehir'i evinde gol yemeden mağlup etti.
TARAFTAR SAHİP ÇIKTI, FIRTINA YİNE GÜLDÜ
Süper Lig'de iç saha performansı en iyi takım olan Trabzon, taraftarıyla bütünleşti. 5 Ocak'ta Giresun'u 3-0 geçen Fırtına'nın tribünlerinde boşluklar göze çarpıyordu.
Geçen hafta Alanya'ya karşı alınan 5-0'lık yenilgiye rağmen Başakşehir maçında tribünler doldu. Trabzon, içeride 34 maçta 22 galibiyet, 12 beraberlik aldı.