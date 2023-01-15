Beşiktaş, Konya’da 3 puanı 90+5’te aldı

Kartal zorlu Konyaspor deplasmanında 90+5. dakikada zafere ulaştı... Ev sahibi ekip maçın ilk dakikasında öne geçti. Rosier'in geri pasını kontrol edemeyen kaleci Mert Günok topu kendi kalesinde gördü: 1-0. 13. dakikada arka direkte Redmond'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.
CENK TOSUN DOKUNAMADI
26. dakikada Redmond'un pasıyla süratlenen Fernandes'in ceza sahası içinden sert şutunu, kaleci Erhan Erentürk güçlükle kurtardı. Cenk Tosun da kale ağzından seken topa dokunamadı.
GEDSON'DAN NEFİS ASİST
67. dakikada Beşiktaş, eşitliği sağladı. N'Koudou'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gedson, topuk pasıyla topu Cenk Tosun'a bıraktı. Cenk'in şutu ağlara gitti: 1-1.