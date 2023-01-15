Beşiktaş, Konya’da 3 puanı 90+5’te aldı



MERT GÜNOK DAMGASI!

Nefesleri kesen maçın en çok konuşulan isimlerinden birisi Mert Günok oldu... Son dönemde müthiş bir form grafiği yakalayan milli kaleci Konyaspor maçının başında büyük şanssızlık yaşadı. Mert'in ayağının altından kaçırdığı top ağlara gidince Beşiktaş 1-0 geriye düştü. Ancak tecrübeli file bekçisi çabuk toparladı ve ardından kurtarışlarıyla maça damgasını vurdu. Karşılaşmayı tam 6 kurtarışla tamamlayan Mert Günok özellikle son bölümlerde gösterdiği başarılı performansla 2-1'lik galibiyette önemli bir rol oynadı.