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    Beşiktaş, Konya’da 3 puanı 90+5’te aldı

    1. dakikada Mert'in kendi kalesine golü ile şoka giren Kartal, takım kaptanlarından Cenk'le 65'te 1-1'i yakaladı. 90+5'te ise diğer kaptan Josef sahneye çıktı ve takımını galibiyete taşıdı.

    Gemiyi kaptanlar kurtardı!

    Kartal zorlu Konyaspor deplasmanında 90+5. dakikada zafere ulaştı... Ev sahibi ekip maçın ilk dakikasında öne geçti. Rosier'in geri pasını kontrol edemeyen kaleci Mert Günok topu kendi kalesinde gördü: 1-0. 13. dakikada arka direkte Redmond'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.



    CENK TOSUN DOKUNAMADI
    26. dakikada Redmond'un pasıyla süratlenen Fernandes'in ceza sahası içinden sert şutunu, kaleci Erhan Erentürk güçlükle kurtardı. Cenk Tosun da kale ağzından seken topa dokunamadı.



    GEDSON'DAN NEFİS ASİST
    67. dakikada Beşiktaş, eşitliği sağladı. N'Koudou'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gedson, topuk pasıyla topu Cenk Tosun'a bıraktı. Cenk'in şutu ağlara gitti: 1-1.



        JOSEF SON SANİYEDE ATTI
        90+5. dakikada N'Koudou'nu sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl, ceza sahası içinde topu geriye çıkardı. Topu önünde bulan Josef de Souza'nın vuruşu Beşiktaş'a Konya'da 3 puanı getirdi: 1-2.

        SONUNA KADAR SAVAŞTIK
        Attığı golle Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan Josef golün ardından gözyaşlarını tutamadı. Brezilyalı yıldız, "Zor bir dönemden geçiyorum. Bugün sonuna kadar savaştık ve kazandık" dedi.


        MERT GÜNOK DAMGASI!
        Nefesleri kesen maçın en çok konuşulan isimlerinden birisi Mert Günok oldu... Son dönemde müthiş bir form grafiği yakalayan milli kaleci Konyaspor maçının başında büyük şanssızlık yaşadı. Mert'in ayağının altından kaçırdığı top ağlara gidince Beşiktaş 1-0 geriye düştü. Ancak tecrübeli file bekçisi çabuk toparladı ve ardından kurtarışlarıyla maça damgasını vurdu. Karşılaşmayı tam 6 kurtarışla tamamlayan Mert Günok özellikle son bölümlerde gösterdiği başarılı performansla 2-1'lik galibiyette önemli bir rol oynadı.


            Mert gelen geri pası kontrol etmek istedi.


            Ancak top Mert'in ayağının altından kaçtı.


            Son çaba sonucu sonuç vermedi.

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