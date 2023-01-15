Adana Demirspor evinde güzel

Ligin güçlü ekibi Adana Demir konuk ettiği Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. 20'de başkent ekibi Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti fakat Ali Sowe'un gol öncesi faul yaptığı VAR kararıyla tespit edilip, gol iptal edildi. 49'da Bjarnason ortalad Yusuf Sarı dokundu: 1-0. 61'de Beridze'nin kornerinde Radakovic'in kafayı vurdu: 1-1. 66'da Emre Akbaba ceza sahası dışından nefis vurdu: 2-1. 77'de Gökhan İnler skoru belirledi: 3-1. Demir evinde 8 maçta 6. kez kazandı.
ANTALYA'DA KAZANAN ÇIKMADI
Antalyaspor ile Giresunspor, Süper Lig'in 19. haftasında karşılaştı. Antalya Stadı'ndaki maç 2-2 bitti. Maçta ev sahibinin gollerini 4'te Doğukan ile 59'da Luiz Adriano atarken, konuk ekibin golleri 40'ta Borja Sainz ve 79'da Bajic'ten geldi. Ayrıca Antalyaspor'da Feernando 61. dakikada kırmızı kart gördü. Akdeniz ekibi ligde üst üste iki maçtan beraberlikle ayrılırken Giresun da 2 maç aradan sonra puanla tanıştı.
BOLUSPOR SONRADAN AÇILDI
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor sahasında Manisa FK'yı konuk etti. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu. Mücadelede Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 45+7. dakikada Psmac, 51. dakikada Nregu ve 54. dakikada Ndlovu'dan kaydederken, Manisa'nın tek golünü 32.dakikada penaltı vurşundan Gakpa attı. Alınan bu sonucun ardından yükselişe geçen Boluspor 33 puana ulaştı. Son 2 maçtan 1 puan çıkarabilen Manisa FK takımı ise 28 puanda kaldı.
2. VE 3. LİG TOPLU SONUÇLAR
2. LİG BEYAZ GRUP: Ankara-Düzce: 0-2, Erok- Menemen:4-0.
2. LİG KIRMIZI GRUP: Buca-Karacabey: 0-0, Sarıyer-Etimesgut: 0-1, Serik-Kastamonu: 1-0
3. LİG 1. GRUP: Yomra-Kütahya:1-1, Karşıyaka-Nevşehir:4-2,
3. LİG 3. GRUP: Bursa Yıldırım- Tepecik: 0-0, Beyoğlu-Niğde Futbol Kulubü: 5-0.
EL CLASİCO FİNALİ VAR!
İspanya'da Süper Kupa sahibini buluyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan finalde Barcelona ile Real Madrid 22.00'de karşı karşıya gelecek. Maç Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.
5 ATIK PİLE MAÇ BİLETİ
Süper Lig ekibi Konyaspor, "Doğanın Pili Bitmesin" sloganıyla kampanya başlattı. 5 atık pil getirene maç bileti verilecek. Bu kampanya için 1200 kişilik bir tribün ayrıldığı ifade edildi.
FENER ECZACI'YA YENİLDİ
Sultanlar Ligi 14. haftasında Fenerbahçe, Eczacıbaşı'na 3-0 mağlup oldu. G.Saray, Kuzey Boru'yu ve Çukurova, PTT'yi 3-1'le geçti. VakıfBank, Bolu'yu ve Nilüfer, İlbank'ı 3-0 yendi.
MYKHAİLO MUDRYK'E 100 MİLYON EURO!
Premier Lig'de kötü günler geçiren Chelsea, Felix'ten sonra Mykhailo Mudryk'i de kadrosuna katıyor. Maviler, Shakhtar Donetsk forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu için keseyi açtı. Önce Arsenal, genç isim için 70 milyon Euro bonservis + 20 milyon Euro bonus önerdi. Chelsea ise 100 milyon Euro'ya noktayı koydu...