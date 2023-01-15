Adana Demirspor evinde güzel



ALPEREN'İN ÇABASI GALİBİYETE YETMEDİ

NBA'de Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings'e 139-114'lük skorla mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento karşısında 14 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Sacramento'da Domantas Sabonis 19 sayı, 16 asist ve 15 ribaund ile takımını galibiyete taşıyan isim oldu.





HEYECAN 2 MAÇLA DEVAM EDECEK

SPOR Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Gaziantep FKFenerbahçe maçının haricinde 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede Ümraniyespor evinde İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Saat 16.00'da start alacak maçta ise Kasımpaşa kendi sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.



KARŞIYAKA KONYA'YI BROWN İLE YIKTI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Karşıyaka deplasmanda Konya'yı 82-71 mağlup etti. Konuk takımda Jaylon Brown 15 sayı ile galibiyette öne çıktı. Dün iki maç daha vardı. Türk Telekom, Aliağa Petkim'i evinde deplasmanda 89-70'le yenip maç fazlasıyla lider oldu. Bahçeşehir evinde Tofaş'ı 89-84 mağlup etti.

CENGİZ ASİST YAPTI MARSİLYA KAZANDI

Fransa Ligue 1'de Marsilya evinde Lorient'i 3-1 devirdi. Lorient 29'da Moffi ile öne geçti. Marsilya 38'de Kolasinac, 53'te Alexis Sanchez ve 59'da Veretout ile golleri buldu. Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kalırken ilk golün asistini yaptı. Marsilya, puanını 42'ye çıkardı. 2. sıradaki Lens ise Auxerre'i 1-0 yenip 44 puana yükseldi.





LECCE MİLAN'A ÇELMEYİ TAKTI

Serie A'nın 18. haftasında lider Napoli, Juventus'u 5-1 yenerek puanını 47 yapmıştı. 2. sıradaki Milan puan farkını 7'de tutmak için Lecce'yi deplasmanda yenmek zorundaydı. Maça etkili başlayan Lecce, 3'te Hernandez'in kendi kalesine ve 23'te Baschirotto ile 2-0 yaptı. 58'de Leao ve 70'te Calabria'nın golleriyle maç 2-2 bitti. Milan 38 puana yükseldi...