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    Adana Demirspor evinde güzel

    Mavi Şimşekler, Ankaragücü'nü 3-1 yenip, iç sahada çıktığı 8 maçta 20 puan topladı. İşte 15 Ocak 2023 tarihli Takvim gazetesinden derlediğimiz spor haberleri.

    Adana Demir evinde güzel

    Ligin güçlü ekibi Adana Demir konuk ettiği Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. 20'de başkent ekibi Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti fakat Ali Sowe'un gol öncesi faul yaptığı VAR kararıyla tespit edilip, gol iptal edildi. 49'da Bjarnason ortalad Yusuf Sarı dokundu: 1-0. 61'de Beridze'nin kornerinde Radakovic'in kafayı vurdu: 1-1. 66'da Emre Akbaba ceza sahası dışından nefis vurdu: 2-1. 77'de Gökhan İnler skoru belirledi: 3-1. Demir evinde 8 maçta 6. kez kazandı.


    ANTALYA'DA KAZANAN ÇIKMADI
    Antalyaspor ile Giresunspor, Süper Lig'in 19. haftasında karşılaştı. Antalya Stadı'ndaki maç 2-2 bitti. Maçta ev sahibinin gollerini 4'te Doğukan ile 59'da Luiz Adriano atarken, konuk ekibin golleri 40'ta Borja Sainz ve 79'da Bajic'ten geldi. Ayrıca Antalyaspor'da Feernando 61. dakikada kırmızı kart gördü. Akdeniz ekibi ligde üst üste iki maçtan beraberlikle ayrılırken Giresun da 2 maç aradan sonra puanla tanıştı.


    BOLUSPOR SONRADAN AÇILDI
    Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor sahasında Manisa FK'yı konuk etti. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu. Mücadelede Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 45+7. dakikada Psmac, 51. dakikada Nregu ve 54. dakikada Ndlovu'dan kaydederken, Manisa'nın tek golünü 32.dakikada penaltı vurşundan Gakpa attı. Alınan bu sonucun ardından yükselişe geçen Boluspor 33 puana ulaştı. Son 2 maçtan 1 puan çıkarabilen Manisa FK takımı ise 28 puanda kaldı.

    2. VE 3. LİG TOPLU SONUÇLAR
    2. LİG BEYAZ GRUP: Ankara-Düzce: 0-2, Erok- Menemen:4-0.
    2. LİG KIRMIZI GRUP: Buca-Karacabey: 0-0, Sarıyer-Etimesgut: 0-1, Serik-Kastamonu: 1-0
    3. LİG 1. GRUP: Yomra-Kütahya:1-1, Karşıyaka-Nevşehir:4-2,
    3. LİG 3. GRUP: Bursa Yıldırım- Tepecik: 0-0, Beyoğlu-Niğde Futbol Kulubü: 5-0.


    EL CLASİCO FİNALİ VAR!
    İspanya'da Süper Kupa sahibini buluyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan finalde Barcelona ile Real Madrid 22.00'de karşı karşıya gelecek. Maç Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

    5 ATIK PİLE MAÇ BİLETİ
    Süper Lig ekibi Konyaspor, "Doğanın Pili Bitmesin" sloganıyla kampanya başlattı. 5 atık pil getirene maç bileti verilecek. Bu kampanya için 1200 kişilik bir tribün ayrıldığı ifade edildi.

    FENER ECZACI'YA YENİLDİ
    Sultanlar Ligi 14. haftasında Fenerbahçe, Eczacıbaşı'na 3-0 mağlup oldu. G.Saray, Kuzey Boru'yu ve Çukurova, PTT'yi 3-1'le geçti. VakıfBank, Bolu'yu ve Nilüfer, İlbank'ı 3-0 yendi.

    MYKHAİLO MUDRYK'E 100 MİLYON EURO!
    Premier Lig'de kötü günler geçiren Chelsea, Felix'ten sonra Mykhailo Mudryk'i de kadrosuna katıyor. Maviler, Shakhtar Donetsk forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu için keseyi açtı. Önce Arsenal, genç isim için 70 milyon Euro bonservis + 20 milyon Euro bonus önerdi. Chelsea ise 100 milyon Euro'ya noktayı koydu...


        ALPEREN'İN ÇABASI GALİBİYETE YETMEDİ
        NBA'de Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings'e 139-114'lük skorla mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento karşısında 14 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Sacramento'da Domantas Sabonis 19 sayı, 16 asist ve 15 ribaund ile takımını galibiyete taşıyan isim oldu.


        HEYECAN 2 MAÇLA DEVAM EDECEK
        SPOR Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün Gaziantep FKFenerbahçe maçının haricinde 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede Ümraniyespor evinde İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Saat 16.00'da start alacak maçta ise Kasımpaşa kendi sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.


        KARŞIYAKA KONYA'YI BROWN İLE YIKTI
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Karşıyaka deplasmanda Konya'yı 82-71 mağlup etti. Konuk takımda Jaylon Brown 15 sayı ile galibiyette öne çıktı. Dün iki maç daha vardı. Türk Telekom, Aliağa Petkim'i evinde deplasmanda 89-70'le yenip maç fazlasıyla lider oldu. Bahçeşehir evinde Tofaş'ı 89-84 mağlup etti.

        CENGİZ ASİST YAPTI MARSİLYA KAZANDI
        Fransa         Ligue 1'de Marsilya evinde Lorient'i 3-1 devirdi. Lorient 29'da Moffi ile öne geçti. Marsilya 38'de Kolasinac, 53'te Alexis Sanchez ve 59'da Veretout ile golleri buldu. Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kalırken ilk golün asistini yaptı. Marsilya, puanını 42'ye çıkardı. 2. sıradaki Lens ise Auxerre'i 1-0 yenip 44 puana yükseldi.


        LECCE MİLAN'A ÇELMEYİ TAKTI
        Serie A'nın 18. haftasında lider Napoli, Juventus'u 5-1 yenerek puanını 47 yapmıştı. 2. sıradaki Milan puan farkını 7'de tutmak için Lecce'yi deplasmanda yenmek zorundaydı. Maça etkili başlayan Lecce, 3'te Hernandez'in kendi kalesine ve 23'te Baschirotto ile 2-0 yaptı. 58'de Leao ve 70'te Calabria'nın golleriyle maç 2-2 bitti. Milan 38 puana yükseldi...


        ADA'DAKİ DERBİDE ZAFER M.UNITED'IN
        Old Trafford'da Manchester United ile Manchester City arasındaki derbiyi 2-1 ile ev sahibi kazandı. United'a zaferi getiren golleri 78'de Fernandes ile 82'de Rashford atarken, City'nin tek sayısı 60'da Grealish'den geldi. Bu sonuçla United 5 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı, City de 3 maç sonra kaybetti. Beşiktaş'tan transfer edilen Wout Weghorst tribündeydi.

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