Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: İkinci yüzyılımızı başarılarla taçlandıracağız

Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Türkiye Futbolu Stratejik Planlama Çalışma Toplantısı'nda önemli açıklamalara imza attı. Başkan Büyükekşi, "Oluşturacağımız strateji planı TFF'nin değil Türkiye futbolunun strateji planı olacak. Kişilerden bağımsız uygulanabilir bir yol haritası oluşturacağız. Bugün startını verdiğimiz bu strateji çalışması, Türk futbolunun gelecek hedefleri doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu her alanda geleceğini kurgulayacak önemli bir adımdır. Futbol camiası olarak ilk defa böylesine kapsamlı ve bütüncül bir strateji belgesi ortaya koyacağız. Sahip olduğumuz üstün potansiyeli ve özelliklerimizi ortak çalışma kültürüyle ortaya koyacağımız bir stratejiyle beslediğimizde arzu ettiğimiz kalıcı başarılar da beraberinde gelecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını futbolda yeni başarı hikayeleri ile taçlandırma kararlılığımızla; strateji çalıştayımızın ülke futbolumuza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



ORTAK AKIL ÇOK ÖNEMLİ

Büyükekşi, "Yolumuzu da hedefimizi de ortak akılla belirleyeceğiz. Böylece nerede olduğumuzu ölçebilir" dedi.

ÖNEMLİ KONUKLAR VARDI

Toplantıda TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, Portekiz Federasyon Başkanı Fernando Gomes, UEFA İş Geliştirme Müdürü Oleksandr Kucheriavyi ve UEFA Futboldan Sorumlu Başkanı Zvonimir Boban sunum yaptı. Bu önemli zirveye kulüp başkanları, teknik adamlar, eski futbolcular ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

RİVA İZLEMİ

TÜRK futbolunun çok önemli sorunları var. Ancak sorunların çözümü için gerekli her şeye de sahibiz. Dün Riva'da yapılan Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı'nı bu açıdan son derece kıymetli buluyorum. Türk futbolunun tüm paydaşlarını bu kadar geniş bir katılımla bir araya getirmek başlı başına önemli bir iş. Gösterilen bu destek mutlaka sorunları çözüm noktasında TFF'nin arkasında itici bir güç olacaktır. Yapılan sunumda 5 büyük ligle ilgili veriler ve örneklemeler son derece başarılıydı. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan çalıştaylarda TFF'nin yol haritasını çok daha net bir şekilde göreceğiz. Özellikle dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve ligimizin marka değerini artırma yolunda yapılacak hamleler son derece önemli. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da söylediği gibi futbol asla futbol değil. Bu bağlamda, bakanlığın TFF ile uyumlu çalışması, çözüme çok daha kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlayacaktır. Türkiye, Avrupa'nın en genç nüfusu. Müthiş bir potansiyele sahibiz. Yeter ki bu potansiyelin dışarı çıkması için uygun ortam sağlansın. Bunun da başarılacağına yürekten inanıyorum. (Onur Özkan)