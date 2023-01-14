Trabzonspor'da ayağa kalkma zamanı! Avcı, Başakşehir maçını kazanarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor

Süper Lig'in son şampiyonu olmasına karşın bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan ve son olarak Alanyaspor deplasmanında farklı yenilgi alan Trabzonspor, Başakşehir maçına dönüm gözüyle bakıyor. Alanyaspor'a 5-0 mağlup olduğu maçın ardından sıkıntılı bir süreçten geçen ve yaptığı açıklamalarla kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapacağını söyleyen Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ve taraftarlardan tam destek aldıktan sonra Başakşehir maçına odaklandı.
Bir daha böyle sonuçlarla karşılaşmamak adına gerekli önlemleri almaya çalışan deneyimli teknik adam, kendisine güvenenleri mahcup etmek istemiyor. Bordo-Mavililer bu akşam oynanacak olan Başakşehir maçından galibiyetle ayrılarak yeni bir sayfa açmayı arzularken, teknik patron Avcı'nın bu maçta hem oyunda hem de oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yapabileceği öğrenildi. Avcı'nın özellikle Dünya Kupası arasında söylediği 'Ben her maçı kazanmak isterim. Burası Trabzonspor. Ben oyuncu beklemeyeceğim' sözünü Başakşehir maçı öncesi oyuncularına hatırlattığı kaydedildi.
FIRTINA TEK FARKLA ÖNDE
İki takım arasındaki rekabatte bugüne kadarki 28 maçın 10'unu Trabzonspor, 9'unu ise Başakşehir kazandı. 9 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Fırtına ligde oynadığı son 3 maçta kalesinde 9 gole engel olamadı.