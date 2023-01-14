Trabzonspor'da ayağa kalkma zamanı! Avcı, Başakşehir maçını kazanarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor

AKYAZI'DA ZORLU SINAV

Süper Lig'de Trabzonspor sahasında ligin üçüncü sırasında yer alan Başakşehir'i konuk edecek. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Serkan, Dorukhan ve Visca ile kart cezalısı olan Hugo forma giyemeyecek. Lisansı TFF'ye bildirilen Bruno Peres de yaklaşık 9 ay aradan sonra ilk 11'de sahaya dönecek. Avcı'nın stoperde Gbamin'in yerine Bartra, Hugo'nun yerine Denswil, orta sahada Siopis yerine Doğucan'a görev vermesi bekleniyor. Forvette'de Gomez 11'de başlayacak.

AVCI'NIN TARTIŞILMASI YERSİZ

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Abdullah Avcı'ya destek geldi. "Abdullah Avcı hepimizi mutlu eden çok büyük bir şey başardı" ifadelerini kullanan genç hoca, "Abdullah Avcı gibi iyi bir teknik adamın bu derece tartışılması bence çok fuzuli ve yersiz. Abdullah Avcı Trabzonspor'un tarihindeki en önemli yerlerden bir tanesi almıştır." değerlendirmesinde bulundu.