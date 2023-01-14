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    Trabzonspor'da ayağa kalkma zamanı! Avcı, Başakşehir maçını kazanarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor

    Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra takımda kalmaya karar veren Abdullah Avcı, Başakşehir maçını kazanarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Avcı zorlu karşılaşma öncesi oyuncularından baskılı bir oyun bekliyor.

    Yunus Emre Sel
    Şimdi ayağa kalkma zamanı!

    Süper Lig'in son şampiyonu olmasına karşın bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalan ve son olarak Alanyaspor deplasmanında farklı yenilgi alan Trabzonspor, Başakşehir maçına dönüm gözüyle bakıyor. Alanyaspor'a 5-0 mağlup olduğu maçın ardından sıkıntılı bir süreçten geçen ve yaptığı açıklamalarla kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapacağını söyleyen Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ve taraftarlardan tam destek aldıktan sonra Başakşehir maçına odaklandı.

    Bir daha böyle sonuçlarla karşılaşmamak adına gerekli önlemleri almaya çalışan deneyimli teknik adam, kendisine güvenenleri mahcup etmek istemiyor. Bordo-Mavililer bu akşam oynanacak olan Başakşehir maçından galibiyetle ayrılarak yeni bir sayfa açmayı arzularken, teknik patron Avcı'nın bu maçta hem oyunda hem de oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yapabileceği öğrenildi. Avcı'nın özellikle Dünya Kupası arasında söylediği 'Ben her maçı kazanmak isterim. Burası Trabzonspor. Ben oyuncu beklemeyeceğim' sözünü Başakşehir maçı öncesi oyuncularına hatırlattığı kaydedildi.


    FIRTINA TEK FARKLA ÖNDE
    İki takım arasındaki rekabatte bugüne kadarki 28 maçın 10'unu Trabzonspor, 9'unu ise Başakşehir kazandı. 9 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Fırtına ligde oynadığı son 3 maçta kalesinde 9 gole engel olamadı.


        TRİBÜNLER DOLACAK
        Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi Bordo-Mavili taraftarların maça yoğun ilgisi var... Tribünlerin çok büyük bir bölümünün bu maçta dolacağı öğrenilirken, taraftarlar maç öncesinde ve maç anında özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'ya yoğun şekilde destek vermeyi planlıyor... Bu arada Giresunspor ile oynanan maçı cezalı oldukları için izleyemeyen 25 bin taraftar da bu maçta tribündeki yerini alabilecek.

        AKYAZI'DA ZORLU SINAV
        Süper         Lig'de Trabzonspor sahasında ligin üçüncü sırasında yer alan Başakşehir'i konuk edecek. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Serkan, Dorukhan ve Visca ile kart cezalısı olan Hugo forma giyemeyecek. Lisansı TFF'ye bildirilen Bruno Peres de yaklaşık 9 ay aradan sonra ilk 11'de sahaya dönecek. Avcı'nın stoperde Gbamin'in yerine Bartra, Hugo'nun yerine Denswil, orta sahada Siopis yerine Doğucan'a görev vermesi bekleniyor. Forvette'de Gomez 11'de başlayacak.

        AVCI'NIN TARTIŞILMASI YERSİZ
        İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Abdullah Avcı'ya destek geldi. "Abdullah Avcı hepimizi mutlu eden çok büyük bir şey başardı" ifadelerini kullanan genç hoca, "Abdullah Avcı gibi iyi bir teknik adamın bu derece tartışılması bence çok fuzuli ve yersiz. Abdullah Avcı Trabzonspor'un tarihindeki en önemli yerlerden bir tanesi almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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