Bileti kesildi! 'Süper Çocuk' Emre Demir'e kötü haber

Süper Lig tarihinde en genç forma giyen 4. futbolcu olan (15 yıl, 4 ay, 4 gün) Emre Demir, Türk futbolunun yeni prensi olarak lanse ediliyordu. 2019'da ilk kez Süper Lig maçına çıkarak dikkatleri üzerine toplayan Emre Demir 2019-2020 sezonunda 15 yaş, 9 ay ve 25 günlükken Gençlerbirliği maçında gol atarak 'Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu' unvanını almıştı.
EMRE DEMİR'İN BONSERVİSİNE 2 MİLYON EURO ÖDENDİ
Kayserispor'da A takıma Ocak 2019'da yükselen Emre Demir, Temmuz 2022'de ise Barcelona'nın altyapı takımı FC Barcelona Atletic'e 2 milyon Euro karşılığında transfer oldu.
10 numaralı bölgede top koşturan ve şu anda 18 yaşında olan Emre Demir, İspanya'da umduğunu bulamadı. Barcelona Atletic formasıyla sadece 2 maça çıkan genç futbolcu 18 Eylül 2022'deki Amorebieta maçında 6 dakika, 19 Kasım 2022'deki Bilbao Athletic karşılaşmasında ise 18 dakika süre bulabildi.
TEKNİK DİREKTÖR TERCİH ETMEDİ
27 Ağustos'ta başlayan ligde 18 hafta geride kalırken, Emre Demir sadece 2 kez şans bulabildi. 13 maçta yedek kulübesinde olmasına rağmen oyuna giremeyen genç futbolcu, 2 kez maç kadrosuna bile alınmadı. Emre, 7 Ocak'ta takımının yaptığı Logrones karşılaşmasında ise sırt ağrıları gerekçesiyle maç kadrosundan çıkarıldı. Emre'nin takımı Barcelona Atletic, 18 maçta topladığı 26 puanla 9. sırada yer alıyor.