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    • 14.01.2023 18:55
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    • 14.01.2023 19:03
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    Bileti kesildi! 'Süper Çocuk' Emre Demir'e kötü haber

    Kayserispor formasıyla henüz 15 yaşında A takım forması giyerek Süper Lig’de boy gösteren Emre Demir, büyük umutlarla gittiği Barcelona altyapısında umduğunu bulamadı. 18 yaşında Emre Demir ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

    takvim.com.tr
    Muhammed Güneroğlu
    Özel haber
    ’Süper Çocuk’a kötü haber

    Süper Lig tarihinde en genç forma giyen 4. futbolcu olan (15 yıl, 4 ay, 4 gün) Emre Demir, Türk futbolunun yeni prensi olarak lanse ediliyordu. 2019'da ilk kez Süper Lig maçına çıkarak dikkatleri üzerine toplayan Emre Demir 2019-2020 sezonunda 15 yaş, 9 ay ve 25 günlükken Gençlerbirliği maçında gol atarak 'Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu' unvanını almıştı.

    EMRE DEMİR'İN BONSERVİSİNE 2 MİLYON EURO ÖDENDİ
    Kayserispor'da A takıma Ocak 2019'da yükselen Emre Demir, Temmuz 2022'de ise Barcelona'nın altyapı takımı FC Barcelona Atletic'e 2 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

    10 numaralı bölgede top koşturan ve şu anda 18 yaşında olan Emre Demir, İspanya'da umduğunu bulamadı. Barcelona Atletic formasıyla sadece 2 maça çıkan genç futbolcu 18 Eylül 2022'deki Amorebieta maçında 6 dakika, 19 Kasım 2022'deki Bilbao Athletic karşılaşmasında ise 18 dakika süre bulabildi.

    TEKNİK DİREKTÖR TERCİH ETMEDİ
    27 Ağustos'ta başlayan ligde 18 hafta geride kalırken, Emre Demir sadece 2 kez şans bulabildi. 13 maçta yedek kulübesinde olmasına rağmen oyuna giremeyen genç futbolcu, 2 kez maç kadrosuna bile alınmadı. Emre, 7 Ocak'ta takımının yaptığı Logrones karşılaşmasında ise sırt ağrıları gerekçesiyle maç kadrosundan çıkarıldı. Emre'nin takımı Barcelona Atletic, 18 maçta topladığı 26 puanla 9. sırada yer alıyor.

        KULÜP, MENAJERİNE DURUMU BİLDİRDİ
        Emre Demir'in Barcelona Atletic ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanya'dan relovo.com'un haberine göre; Barcelona kulüp yetkileri genç oyuncuya başka bir takıma gitmesinin kendisi için daha iyi olacağını söyledi bile. Barcelona'ya imza atalı 7 ay geçmesine rağmen adaptasyon sürecini atlatamayan Emre'nin, İspanyolca ve İngilizce bilmeden sahaya indiğini bunun da yeni takım arkadaşları ve teknik heyetle anlaşmasını zorlaştırdığı belirtildi.

        EMRE DEMİR RAFA MARQUEZ'İN GÖZÜNE GİREMEDİ
        Haberde, 'Futbolun dilinin evrensel olduğu' ancak Emre Demir'in evrensel olmadığı belirtilirken, Teknik Direktör Rafael Marquez'in gözüne giremediği de kaydedildi.

        Emre Demir'in eski kulübü Kayserispor'a dönebileceği konuşuluyor fakat Sarı-Kırmızılıların imza attırabilmesi için transfer tahtasını açması gerekiyor.
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        Haberler Spor Bileti kesildi! 'Süper Çocuk' Emre Demir'e kötü haber
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