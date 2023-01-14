Bileti kesildi! 'Süper Çocuk' Emre Demir'e kötü haber

Süper Lig tarihinde en genç forma giyen 4. futbolcu olan (15 yıl, 4 ay, 4 gün) Emre Demir, Türk futbolunun yeni prensi olarak lanse ediliyordu. 2019'da ilk kez Süper Lig maçına çıkarak dikkatleri üzerine toplayan Emre Demir 2019-2020 sezonunda 15 yaş, 9 ay ve 25 günlükken Gençlerbirliği maçında gol atarak 'Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu' unvanını almıştı.

EMRE DEMİR'İN BONSERVİSİNE 2 MİLYON EURO ÖDENDİ

Kayserispor'da A takıma Ocak 2019'da yükselen Emre Demir, Temmuz 2022'de ise Barcelona'nın altyapı takımı FC Barcelona Atletic'e 2 milyon Euro karşılığında transfer oldu.