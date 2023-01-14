Cimbom'un 8. harikası! Hatay'a da fark attı

Cimbom coştu bir kere... Son dönemde müthiş bir hava yakalayan, geçen hafta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yenen Galatasaray dün de Nef Stadı'nda Hatayspor engelini 4-0'la aştı. Üst üste 8. galibiyetini alan Sarı-Kırmızılılar maç fazlasıyla Fenerbahçe'ye 7, Trabzonspor ve Beşiktaş'a 13 puan fark attı.

MUSLERA DUVAR OLDU

9. dakikada Galatasaray öne geçti. Burak'ın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sol çaprazdaki Kerem'de kaldı. Kerem karşı karşıya kaldığı kaleci Erce'nin üzerinden topu ağlara gönderdi: 1-0. 18. dakikada Kamil Ahmet'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin karşı karşıya vuruşunda, kaleci Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi. 45+4. dakikada Dubois'in bekletmeden ortaladığı topa altıpas içindeki Mata uygun durumda kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı:

2-0. PERDEYİ GOMİS KAPATTI

2 dakika sonra defanstan topu kapan Icardi yay üzerinden vurdu. Kaleci Erce'den dönen topu iyi takip eden Mata skoru 3-0 yaptı. 77. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasına çok iyi hareketlenen Gomis bekletmeden mükemmel vurdu ve gol perdesini kapattı: 4-0.