Cimbom dört köşe! Galatasaray 4-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Nef Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Mücadeleyi Galatasaray 4-0 kazandı. Galatasaray galibiyet serisini 8'e çıkarırken liderliğini sürdürdü.
Galatasaray'ın gollerini Kerem, Mata (2) ve Gomis kaydetti.
MAÇTAN DETAYLAR
7. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Oliveira'nın bekletmeden vurduğu top kaleci Erce'de kaldı.
9. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Abdülkerim'in uzun gönderdiği topu ceza sahası yayı içindeki Recep Burak uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazdaki Kerem'de kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı kaleci Erce'nin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.
18. dakikada Kamil Ahmet'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin karşı karşıya vuruşunda, kaleci Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada Dubois'in soldan ortasında altıpas gerisinde yükselen Barış Alper'in kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.
36. dakikada hızlı gelişen atakta solda topu alarak içeri kat eden Ribeiro'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.