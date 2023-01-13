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    • Spor
    • 13.01.2023 17:39
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    • 13.01.2023 22:03
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    Cimbom dört köşe! Galatasaray 4-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU

    Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi Galatasaray 4-0 kazandı. Galatasaray galibiyet serisini 8'e çıkarırken liderliğini sürdürdü.

    takvim.com.tr
    Cimbom dört köşe!

    Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Nef Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

    Mücadeleyi Galatasaray 4-0 kazandı. Galatasaray galibiyet serisini 8'e çıkarırken liderliğini sürdürdü.

    Galatasaray'ın gollerini Kerem, Mata (2) ve Gomis kaydetti.

    MAÇTAN DETAYLAR
    7. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Oliveira'nın bekletmeden vurduğu top kaleci Erce'de kaldı.

    9. dakikada sarı-kırmızılılar öne geçti. Abdülkerim'in uzun gönderdiği topu ceza sahası yayı içindeki Recep Burak uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazdaki Kerem'de kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı kaleci Erce'nin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

    18. dakikada Kamil Ahmet'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin karşı karşıya vuruşunda, kaleci Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    27. dakikada Dubois'in soldan ortasında altıpas gerisinde yükselen Barış Alper'in kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

    36. dakikada hızlı gelişen atakta solda topu alarak içeri kat eden Ribeiro'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

        45+4. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dubois'in bekletmeden ortaladığı topa altıpas içindeki Mata uygun durumda kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

        45+6. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hatayspor savunmasının hatasında topu kapan Icardi'nin ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top kaleci Erce'den döndü. Pozisyonu takip eden Mata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

        Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Detaylar gelecek...
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        Haberler Spor Cimbom dört köşe! Galatasaray 4-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU
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