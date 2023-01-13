Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi hakkında olay sözler: Fiyasko

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, İngiliz devi Manchester United ile anlaşma sağladı. Sezon başında İngiliz ekibi Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a imza atan Hollandalı yıldız oyuncu kariyerini yeniden Ada'da sürdürecek. Weghorst'un transferi sonrasında efsane futbolcular olay açıklamalara imza atmıştı. Efsane isimlerden sonra ünlü yorumcu da Weghorst'u ti'ye alan açıklamalara imza attı.
HOOIJDONK: ARADIKLARI SANTRAFOR DEĞİL
Fenerbahçe'de de forma giyen Pierre van Hooijdonk, kısa bir süre önce Manchester United'ın bu transfer girişimini eleştirirken, "Wout Weghorst, bence aradıkları hedef santrfor değil" açıklamasını yaptı. Pierre van Hooijdonk'un ardından bu kez Galatasaray'da büyük başarılara imza atmış Wesley Sneijder açıklamalarda bulundu.
WESLEY SNEIJDER BOMBALAMIŞTI
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Beşiktaş'tan ayrılan Wout Weghorst'un Manchester United transferi hakkında şok edici ifadeler kullandı. Sneijder transfere ilişkin, "O gerçekten Manchester United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum" diyerek herkesi şaşırttı.