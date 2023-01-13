Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi hakkında olay sözler: Fiyasko

ONUN GİBİ EN AZ 300 FORVET VAR

Sneijder, Manchester United'ın Weghorst'u almak istemesine anlam veremediğini söyleyerek "O gerçekten United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Premier Lig'de Wout Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz. Bu transfer garip! Şaka olmalı" diye konuştu.