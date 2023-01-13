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    • Spor
    • 13.01.2023 14:41
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    • 13.01.2023 14:41
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    Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi hakkında olay sözler: Fiyasko

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Sezon başında Beşiktaş kadrosuna katılan ve sergilediği performansla taraftarların sevgilisi olan Wout Weghorst'un İngiliz devi Manchester United ile anlaşma sağlamasının yankıları sürüyor. Hollandalı futbolcunun transferi sonrası efsane futbolcular olay açıklamalarda bulunurken, şimdi de ünlü yorumcu bu transferi ti'ye aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Weghorst’un transferi hakkında olay sözler: Fiyasko

    Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, İngiliz devi Manchester United ile anlaşma sağladı. Sezon başında İngiliz ekibi Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a imza atan Hollandalı yıldız oyuncu kariyerini yeniden Ada'da sürdürecek. Weghorst'un transferi sonrasında efsane futbolcular olay açıklamalara imza atmıştı. Efsane isimlerden sonra ünlü yorumcu da Weghorst'u ti'ye alan açıklamalara imza attı.

    HOOIJDONK: ARADIKLARI SANTRAFOR DEĞİL
    Fenerbahçe'de de forma giyen Pierre van Hooijdonk, kısa bir süre önce Manchester United'ın bu transfer girişimini eleştirirken, "Wout Weghorst, bence aradıkları hedef santrfor değil" açıklamasını yaptı. Pierre van Hooijdonk'un ardından bu kez Galatasaray'da büyük başarılara imza atmış Wesley Sneijder açıklamalarda bulundu.

    WESLEY SNEIJDER BOMBALAMIŞTI
    Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Beşiktaş'tan ayrılan Wout Weghorst'un Manchester United transferi hakkında şok edici ifadeler kullandı. Sneijder transfere ilişkin, "O gerçekten Manchester United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum" diyerek herkesi şaşırttı.

        ONUN GİBİ EN AZ 300 FORVET VAR
        Sneijder, Manchester United'ın Weghorst'u almak istemesine anlam veremediğini söyleyerek "O gerçekten United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Premier Lig'de Wout Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz. Bu transfer garip! Şaka olmalı" diye konuştu.

        KARTAL 3 MİLYON EURO KAZANACAK
        Siyah-Beyazlılar'da 16 Süper Lig maçına çıkan Wout Weghorst, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol attı. Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda da 4 maçta 2 gollük performans sergiledi. Wout Weghorst, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada attığı golden sonra Beşiktaşlı taraftarlara veda etmiş ve duygusal anlar yaşanmıştı. İngiliz devi Manchester United, Weghorst için Beşiktaş'a 3 milyon Euro ödeme yapacak.

        KARTAL'IN GÖZÜ KULAĞI ABOUBAKAR'DA
        Kartal Weghorst'un yerine öncelikli olarak Vincent Aboubakar'ı düşünüyor. Aboubakar ile görüşmeye devam eden Beşiktaş, çok daha somut adımlar atmak için Kamerunlu golcünün kulübüyle resmi fesih işlemlerinin tamamlamasını bekliyor. Siyah-Beyazlılar'ın Aboubakar için birkaç gün içinde somut adımlar atması bekleniyor.

            WEGHORST BURNLEY'İN FİYASKOSU
            Beşiktaş'a veda eden Hollandalı golcü Wout Weghorst ile ilgili olay açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Beinsports İngiltere'nin ünlü yorumcularından Richard Keys, Manchester United'a transfer olan Hollandalı golcü oyuncu için "Burnley'in fiyaskosu" ifadelerine yer verdi. Bu açıklamalar İngiliz medyasında geniş yankı uyandırdı.

            SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
            İngilizlerin ünlü medya kuruluşu Dalymail'de Richard Keys'in açıklamalarına yer verilirken, ünlü yorumcunun Hollandalı yıldız ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı alay edici yorumları dikkat çekti. Dailymail, Weghorst'un yarın oynanacak Manchester derbisine yetiştirileceğinin de altını çizdi.

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