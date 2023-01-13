Galatasaray'ın yeni sol beki Uğur Çiftçi

Yerli sol bek arayışlarında olan Galatasaray, Sivasspor forması giyen tecrübeli sol bek Uğur Çiftçi için görüşmelerde artık son aşamaya geldi. Sarı-Kırmızılılar bu transfer için 600 bin Euro+Emre Taşdemir'i verecek. Uğur Çiftçi dışında Güray Vural ve Aziz Behich isimleri de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, değerlendirdi. Çalımbay, "Uğur Çiftçi'nin transferi için Galatasaray'la yüzde 90 anlaştık. Uğur da gitmek istiyor, biz de uygun şartlarda müsaade ettik. Galatasaray'dan Emre Taşdemir de gelecek. Yusuf Demir için konuştuk ancak net bir durum yok" açıklamasında bulundu. Teknik direktör Okan Buruk bilindiği üzere Patrick van Aanholt, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in performansından memnun kalmamıştı. Okan Buruk'un da bu transferin gerçekleşmesini istediği öğrenildi.