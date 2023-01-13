Galatasaray'ın yeni sol beki Uğur Çiftçi

Yerli sol bek arayışlarında olan Galatasaray, Sivasspor forması giyen tecrübeli sol bek Uğur Çiftçi için görüşmelerde artık son aşamaya geldi. Sarı-Kırmızılılar bu transfer için 600 bin Euro+Emre Taşdemir'i verecek. Uğur Çiftçi dışında Güray Vural ve Aziz Behich isimleri de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, değerlendirdi. Çalımbay, "Uğur Çiftçi'nin transferi için Galatasaray'la yüzde 90 anlaştık. Uğur da gitmek istiyor, biz de uygun şartlarda müsaade ettik. Galatasaray'dan Emre Taşdemir de gelecek. Yusuf Demir için konuştuk ancak net bir durum yok" açıklamasında bulundu. Teknik direktör Okan Buruk bilindiği üzere Patrick van Aanholt, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in performansından memnun kalmamıştı. Okan Buruk'un da bu transferin gerçekleşmesini istediği öğrenildi.
LİDER G.SARAY'IN KONUĞU HATAYSPOR
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında bugün Hatayspor'u konuk edecek... Nef Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak... Süper Lig'de son 7 maçını kazanan Galatasaray, Hatayspor'u da yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Sarı-Kırmızılılar'da Belçikalı yıldız Dries Mertens sarı kart cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Hatayspor'da ise cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor.
4 OYUNCU CEZA SINIRINDA
G.Saray'da Hatayspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Antalyaspor maçında görev yapamayacak.
GALATASARAY-HATAY KADİR SAĞLAM'IN
Süper Lig'de 19. haftanı hakemleri açıklandı. Lider Galatasaray'ın Hatay'ı konuk edeceği maçı Kadir Sağlam yönetecek. Konya-Beşiktaş maçında Abdulkadir Bitigen, Trabzon-Başakşehir maçında Ali Şansalan, Gaziantep-F.Bahçe maçında Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.
OĞULCAN ÇAĞLAYAN PENDİKSPOR'A!
Yaklaşık 2.5 yıl önce Galatasaray ile Çaykur Rizespor'u karşı karşıya getiren Oğulcan Çağlayan bir türlü dikiş tutturamadı. Bir türlü vites artıramayan golcü futbolcuya yeniden TFF 1. Lig yolu gözükmüş durumda. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki Oğulcan Çağlayan'ın Giresunspor ile olan kiralık sözleşmesinin sona erdirileceği ve Pendikspor'a transfer olacağı öğrenildi.