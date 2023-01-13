GALATASARAY HATAYSPOR MAÇ SONUCU 4-0 (ÖZET)

19. hafta maçında Galatasaray ile Hatayspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor.

Juan Mata'nın Hatayspor'a attığı goller izle

9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Galatasaray, Hatayspor karşısında öne geçti. 1-0

45+4. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dubois'in bekletmeden ortaladığı topa altıpas içindeki Mata uygun durumda kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.

45+6. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hatayspor savunmasının hatasında topu kapan Icardi'nin ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top kaleci Erce'den döndü. Pozisyonu takip eden Mata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

İLK YARI YORUMLARI

Erman Toroğlu: "Hatayspor ilk yarıda iyi hücumlar yaptı, pozisyon da buldu. Ancak Hatayspor'da bir Icardi yok. Icardi, Galatasaray'da. Icardi öyle paslar, öyle işler yapıyor ki, bir anda 3-4 futbolcu oyundan düşüyor." (A Spor)

Rıdvan Dilmen: "Şampiyonluk yarışındaki takımlar final maçlarına çıkacak. Çok mu erken? Evet ama psikolojik üstünlük. Baskı başladı artık. Cuma oynuyorsun. Maç fazlasıyla da olsa şu an 7 puan. Genel averaj eşitledin. İkili averaj da cepte." (TV 8.5)

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

70. dakikada Galatasaray'da Yunus, Rachica, Berkan ve Gomis oyuna girdi.

77. dakikada Yunus Akgün'ün defans arkasına attığı pasta topla buluşan Gomis sert bir şutla farkı 4'e çıkaran golü attı. 4-0

87. dakikada Galatasaray'da Torreira'nın yerine Midtsjö oyuna girdi.

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