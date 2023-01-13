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    • Spor
    • 13.01.2023 17:24
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    • 13.01.2023 22:04
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    GALATASARAY HATAYSPOR MAÇ SONUCU 4-0 (ÖZET)

    Galatasaray - Hatayspor maçıyla sürüyor. Ligde lider olan Galatasaray, Hatayspor'u ağırlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Galatasaray'da Mertens, Ross, Kazımcan Karataş maçta süre alamayacak.

    takvim.com.tr
    GALATASARAY HATAYSPOR MAÇ SONUCU 4-0 ÖZET

    19. hafta maçında Galatasaray ile Hatayspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor.

    Juan Mata'nın Hatayspor'a attığı goller izle

    9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Galatasaray, Hatayspor karşısında öne geçti. 1-0

    45+4. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dubois'in bekletmeden ortaladığı topa altıpas içindeki Mata uygun durumda kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.
    45+6. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hatayspor savunmasının hatasında topu kapan Icardi'nin ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top kaleci Erce'den döndü. Pozisyonu takip eden Mata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

    İLK YARI YORUMLARI

    Erman Toroğlu: "Hatayspor ilk yarıda iyi hücumlar yaptı, pozisyon da buldu. Ancak Hatayspor'da bir Icardi yok. Icardi, Galatasaray'da. Icardi öyle paslar, öyle işler yapıyor ki, bir anda 3-4 futbolcu oyundan düşüyor." (A Spor)

    Rıdvan Dilmen: "Şampiyonluk yarışındaki takımlar final maçlarına çıkacak. Çok mu erken? Evet ama psikolojik üstünlük. Baskı başladı artık. Cuma oynuyorsun. Maç fazlasıyla da olsa şu an 7 puan. Genel averaj eşitledin. İkili averaj da cepte." (TV 8.5)

    İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

    70. dakikada Galatasaray'da Yunus, Rachica, Berkan ve Gomis oyuna girdi.

    77. dakikada Yunus Akgün'ün defans arkasına attığı pasta topla buluşan Gomis sert bir şutla farkı 4'e çıkaran golü attı. 4-0

    87. dakikada Galatasaray'da Torreira'nın yerine Midtsjö oyuna girdi.

    GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

    GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Galatasaray - Hatayspor maçı 13 Ocak Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Barış Alper, Kerem, İcardi

    Hatayspor: Erce, K. Ahmet, Vranjes, Recep, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Lobjanizde, Bertuğ

        TAKIM İSTATİSTİKLERİ

        Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 39 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet soncunda topladığı 17 puanla averajla 16. sırada yer alıyor.

        5. RANDEVU

        Galatasaray ile Hatayspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 5. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 7 golüne, Hatay ekibi 8 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Hatayspor da evinde 4-2 kazandı.

        9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

        Galatasaray'ın, 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 7 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında son olarak MKE Ankaragücü ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi.

            LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

            Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

            GALATASARAY 3 EKSİK

            Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart gören Belçikalı futbolcu Dries Mertens, cezasından dolayı Hatayaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross kadroda yer alamayacak.

            Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Hatayspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftada İstanbul'da oynanacak Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
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            Haberler Spor GALATASARAY HATAYSPOR MAÇ SONUCU 4-0 (ÖZET)
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