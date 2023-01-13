Galatasaray - Hatayspor | CANLI ANLATIM MUHTEMEL 11'LER

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

MERTENS CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.