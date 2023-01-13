Galatasaray - Hatayspor | CANLI ANLATIM MUHTEMEL 11'LER

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY - HATAYSPOR | CANLI
beINSPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak Galatasaray - Hatayspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - HATAYSPOR | MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Barış Alper, Kerem, İcardi
Hatayspor: Erce, K. Ahmet, Vranjes, Recep, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Lobjanizde, Bertuğ
Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
GALATASARAY'IN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip.
Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.