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    • Spor
    • 13.01.2023 17:39
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    • 13.01.2023 20:11
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    Galatasaray - Hatayspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Galatasaray - Hatayspor canlı anlatım... Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Hatayspor | CANLI

    Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Nef Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.

    GALATASARAY - HATAYSPOR | CANLI

    beINSPORTS ekranlarından canlı yayınlanan Galatasaray - Hatayspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    GALATASARAY - HATAYSPOR | 11'LER

    GALATASARAY: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış, Kerem, Icardi.

    HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Yılmaz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Ribeiro, El Kaabi, Lobjanidze, Bertuğ Yıldırım (Muhtemel)

    Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

    Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

    GALATASARAY'IN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
    Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip.

    Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.

        Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

        Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

        MERTENS CEZALI
        Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

        Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

        DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA
        Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.

        HATAYSPOR İLE 5. RANDEVU
        Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

        Sarı-kırmızılı takım, ligde Hatayspor ile daha önce oynadığı 4 karşılaşmanın ikisini kazanırken, ikisinde ise rakibine mağlup oldu.

        Bu maçlarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

        HATAYSPOR 17 PUANLA 16. SIRADA
        Hatayspor, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 16. sırada bulunuyor.

        Ligde son 4 maçtır galip gelemeyen Hatayspor, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor.

        Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

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        Galatasaray - Hatayspor | CANLI
        Haberler Spor Galatasaray - Hatayspor | CANLI ANLATIM İZLE
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