Galatasaray - Hatayspor | CANLI ANLATIM İZLE

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Nef Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı.
GALATASARAY - HATAYSPOR | CANLI
beINSPORTS ekranlarından canlı yayınlanan Galatasaray - Hatayspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - HATAYSPOR | 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış, Kerem, Icardi.
HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Yılmaz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Ribeiro, El Kaabi, Lobjanidze, Bertuğ Yıldırım (Muhtemel)
Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
GALATASARAY'IN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip.
Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı.