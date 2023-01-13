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    Bünyamin Balcı Kanarya'yı bekliyor

    Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği Bünyamin Balcı için teklifini yaptı. Antalyaspor yönetiminin kararı bekleniyor. İşte 13 Ocak 2023 tarihli Takvim gazetesinden derlediğimiz Fenerbahçe haberleri.

    Bünyamin Kanarya’yı bekliyor

    Fenerbahçe, Antalyasporlu 22 yaşındaki oyuncu tam bir jokersağ bek Bünyamin Balcı için resmi teklifini yaptı. 22 yaşındaki oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ancak bu konuda kulübünün kararına uyacağı ifade ediliyor. Bünyamin geçtiğimiz hafta Antalya formasıyla Fenerbahçe'ye karşı da mücadele etti. Bünyamin Balcı sağ bek dışında orta sahanın sağında ve ön liberoda da forma giyebiliyor. Fiziksel oyununun yanında top tekniği ile de dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu son 2 sezondur büyük kulüplerin radarında bulunuyor.


    İRFAN CAN'A İKİ MAÇ CEZA
    Pazar gecesi Galatasaray ile oynanan derbi maçta kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin cezası dün belli oldu. PFDK, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi. İrfan Can Kahveci, Gaziantep ve Ümraniyespor maçlarında takımını yalnız bırakacak.


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    Haberler Spor Bünyamin Balcı Kanarya'yı bekliyor
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