Alperen Şengün tarih yazdı

NBA'deki yıldızımız Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Sacramento'ya mağlup olduğu maçta ilk kez triple-double yaptı. Karşılaşmayı 10 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan milli basketbolcumuz, NBA'de triple-double yapan en genç pivot oldu. 20 yaşındaki temsilcimiz, aynı zamanda Rockets tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu olmayı başardı. Alperen, Hakeem Olajuwon'dan sonra Houston'da triple-double yapan ilk pivot oldu. Alperen Şengün'ün müthiş performansı, Amerikan medyasında ve taraftarlar arasında büyük ses getirdi. Alperen'in genç yaşında çok büyük bir iş başardığına dikkat çekildi.
FENERBAHÇE BEKO BAYERN'İ YEDİ!
THY Euroleague'de 5 maçlık yenilgi serisini 10 Ocak'ta Panathinaikos'u yenerek bitiren Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i de yıktı. Sarı- Lacivertliler, bu sezon çıktığı 19. Avrupa maçında 12. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı başa baş geçerken, Fenerbahçe Beko, üçüncü periyotta rakip potaya 21 sayı bırakırken, kendi potasında sadece 10 sayıya izin verdi. Son çeyrekte Alman temsilcisi üstünlüğü alsa da oyunu rölantide tutan Sarı Kanarya, maçı 79-71 kazanmayı başardı. Bayern, 19. maçında 12. yenilgisini aldı. Fenerbahçe'de 32 dakika sahada kalan Johnathan Motley; 22 sayı, 17 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla maçın kahramanı olmayı başardı.
EFES, BARÇA İLE KRİTİK SINAVDA
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında bugün deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Palau Blaugrana'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Geride kalan 18 karşılaşmada dokuzar galibiyet ve mağlubiyet alan temsilcimiz 9. sırada, Barcelona ise 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.
PEDALLAR YEŞİL BİR GELECEK İÇİN DÖNECEK
Tour of Antalya powered by AKRA, 9-12 Şubat 2023 tarihleri arasında dünyaca ünlü bisiklet takımlarına beşinci kez ev sahipliği yapacak. Söz konusu yarış 2023 yılında "Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım" diyecek ve dünyaca ünlü bisikletçiler, "Yeşil bir gelecek" için pedallarını çevirecek.
DOĞUKAN YENİDEN ANTALYASPOR'DA
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship Ligi kulüplerinden Hull City'den Doğukan Sinik'i kiralık olarak transfer etti. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Yeni gelmedi, geri geldi" ifadesi dikkati çekti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında gittiği Hull City'de 12 maçta 1 asist yaptı.
STEFAN KUNTZ AMELİYAT OLDU
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dizinden operasyon geçirdi. TFF'den yapılan açıklamada, "Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.
BRUNO PERES GERİ DÖNÜYOR
Sakatlığı nedeniyle sezon başında lisansı aktif edilmeyen ve bu nedenle hiçbir maçta forma giyemeyen Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Bruno Peres, Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönüyor. Yönetim kurulunun şu an yıldız oyuncunun işlemlerini tamamlamak için Futbol Federasyonu ile yazışmaları sürüyor.
TRABZONSPOR HER ZAMAN KAZANMAK ZORUNDA
Trabzon'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamamanın üzücü olduğuna işaret ederek, "Ama farklı bir şampiyonada ve yarışmadayız. Trabzonspor her zaman kazanmak zorundadır. Kupayı kazanmak da hayallerimiz arasında" dedi.