Alperen Şengün tarih yazdı



PEDALLAR YEŞİL BİR GELECEK İÇİN DÖNECEK

Tour of Antalya powered by AKRA, 9-12 Şubat 2023 tarihleri arasında dünyaca ünlü bisiklet takımlarına beşinci kez ev sahipliği yapacak. Söz konusu yarış 2023 yılında "Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım" diyecek ve dünyaca ünlü bisikletçiler, "Yeşil bir gelecek" için pedallarını çevirecek.

DOĞUKAN YENİDEN ANTALYASPOR'DA

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İngiltere Championship Ligi kulüplerinden Hull City'den Doğukan Sinik'i kiralık olarak transfer etti. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Yeni gelmedi, geri geldi" ifadesi dikkati çekti. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında gittiği Hull City'de 12 maçta 1 asist yaptı.



STEFAN KUNTZ AMELİYAT OLDU

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dizinden operasyon geçirdi. TFF'den yapılan açıklamada, "Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.

BRUNO PERES GERİ DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle sezon başında lisansı aktif edilmeyen ve bu nedenle hiçbir maçta forma giyemeyen Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Bruno Peres, Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönüyor. Yönetim kurulunun şu an yıldız oyuncunun işlemlerini tamamlamak için Futbol Federasyonu ile yazışmaları sürüyor.

TRABZONSPOR HER ZAMAN KAZANMAK ZORUNDA

Trabzon'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamamanın üzücü olduğuna işaret ederek, "Ama farklı bir şampiyonada ve yarışmadayız. Trabzonspor her zaman kazanmak zorundadır. Kupayı kazanmak da hayallerimiz arasında" dedi.