Transferde savaş çıkarmıştı! Oğulcan Çağlayan'ın rotası yeniden TFF 1.Lig oluyor

FENERBAHÇE DE OLAYA DAHİL OLDU

Hatta iki kulüp arasındaki atışmalara Fenerbahçe de dahil oldu. Fenerbahçe Bakanı Ali Koç, "Yıllardır belli takımların, bilhassa bir takımın bu kuralları hep, önem vermeden diyelim... Kısacası transfer yaparken futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kuruluna sesleniyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuda gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz? Bunu hafifletecek bir karar mı vereceksiniz, bu hafta konuyu ele mi alacaksınız yoksa haftaya bırakıp oyuncu oynasın sonra bakarız mı olacak?" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'DA 29 MAÇTA 4 GOLÜ VAR

Rizespor ve Galatasaray arasındaki olaylar sonrası Oğulcan Çağlayan krizi çözüldü ve tecrübeli oyuncu Sarı-Kırmızılı kulüpte forma giymeye başladı. Galatasaray'da 29 maçta forma giyen Oğulcan, sadece 4 kez fileleri havalandırmayı başardı. 1 kez de asiste imza attı. Galatasaray'a transferi bir hayli olaylı oldu ama Cimbom'da bir türlü tutunamadı.