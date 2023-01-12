Transferde savaş çıkarmıştı! Oğulcan Çağlayan'ın rotası yeniden TFF 1.Lig oluyor

Son dakika transfer haberleri... Transfer sezonu bugün resmen başladı... Kulüpler, 8 Şubat'a kadar transfer yapabilecek. Yaklaşık 2.5 yıl önce Galatasaray ile Çaykur Rizespor'u karşı karşıya getiren Oğulcan Çağlayan bir türlü dikiş tutturamadı. Bir türlü vites artıramayan golcü futbolcuya yeniden TFF 1. Lig yolu gözükmüş durumda.
RİZESPOR TRANSFERE RAZI GELMEDİ
Galatasaray, 2020 yılının Ağustos ayında Çaykur Rizespor'un golcüsü Oğulcan Çağlayan'ı 1.2 milyon Euro karşılığında transfer etti. Bu transfer büyük ses getirdi. Çünkü Rizespor cephesi bu transfere razı gelmedi. Hatta o dönem iki kulüp arasında büyük gerilimler yaşandı. Yöneticiler sürekli birbirlerine suçlayıcı açıklamalara imza attı.
BİZİ YÜZ ÜSTÜ BIRAKARAK GİTTİ
O dönem Çaykur Rizespor başkanlığı yapan Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kıran, "Oğulcan Çağlayan, Rizespor'u yüz üstü bırakarak çekip gitti. Herkese dost elini uzattık. Biz kimseyle savaşmak istemediğimizi söyledik. Fakat hakkımız yenmek istendiğinde de savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit" dedi.