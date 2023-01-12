Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Avcı ile yola devam! Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ile Abdullah Avcı İstanbul'da buluştu

    Toplantıda tüm oyuncular konuşuldu. Tatmin edici teklif gelirse bazı isimler ayrılabilir. Kadro dışı kararı alınmadı. Giden olursa takviye yapılacak...

    Yunus Emre Sel
    Takvim
    Avcı ile yola devam

    Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yola devam... Trabzonspor, son maçında Alanyaspor'a 5-0 yenilmiş ve tüm gözler Abdullah Avcı'ya çevrilmişti. Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı dün İstanbul'da bir araya geldi. Ağaoğlu, görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu. Son haftalarda alınan kötü sonuçları ve ileriye dönük olarak kısa ve orta vadede yapacakları çalışmalar ile alacakları önlemler konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunduklarını vurgulayan Ağaoğlu, "Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik. Kamuoyunun da bundan herhangi bir endişesi, şüphesi olmasın. Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz" dedi.



    TRASFERDE SEÇİCİLİK
    Toplantıda, tüm oyuncular hakkında fikir alışverişi yapıldı. Kadro dışı kararı çıkmadı. Oyunculara tatmin edici teklif gelmesi halinde ayrılıkların yaşanacağı konuşuldu. Transferde seçici olma konusunda fikir birliğine varıldı. Oyuncuların takımdan ayrılma durumuna göre takviye yapılacağının da altı çizildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ateş Kuşları
    Haberler Spor Avcı ile yola devam! Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ile Abdullah Avcı İstanbul'da buluştu
        SON DAKİKA