Avcı ile yola devam! Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ile Abdullah Avcı İstanbul'da buluştu

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yola devam... Trabzonspor, son maçında Alanyaspor'a 5-0 yenilmiş ve tüm gözler Abdullah Avcı'ya çevrilmişti. Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı dün İstanbul'da bir araya geldi. Ağaoğlu, görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu. Son haftalarda alınan kötü sonuçları ve ileriye dönük olarak kısa ve orta vadede yapacakları çalışmalar ile alacakları önlemler konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunduklarını vurgulayan Ağaoğlu, "Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik. Kamuoyunun da bundan herhangi bir endişesi, şüphesi olmasın. Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz" dedi.