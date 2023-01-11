Süper Lig'de Adanaspor'dan ağır bir yenilgi alan Trabzonspor yol haritasını belirledi

Alanyaspor maçının ardından, "Hastalıklı bir durum var, geçici olmayan bir durum var. Şimdi buradaki geçici olmayan durumun değerlendirmesini genel olarak yapmak gerekiyor" açıklamasını yapan Teknik direktör Abdullah Avcı, ekibiyle birlikte toplantı yaptı. Bu toplantıda Avcı süreçten yaşadığı üzüntüyü paylaşarak, "Burada 26 aydır inanılmaz başarılar yakaladık. Ancak şu an cidden sıkıntılı bir sürecin ve değişmeyen bir durumun içerisindeyiz. Bu konuyu yönetimle konuşacağım" dedi. Abdullah Avcı'nın teknik ekibiyle gerçekleştirdiği mini toplantının ardından yönetim kuruluna sunmak için geniş kapsamlı raporu hazırladığı öğrenildi.