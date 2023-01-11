Süper Lig'de Adanaspor'dan ağır bir yenilgi alan Trabzonspor yol haritasını belirledi

Alanyaspor maçının ardından, "Hastalıklı bir durum var, geçici olmayan bir durum var. Şimdi buradaki geçici olmayan durumun değerlendirmesini genel olarak yapmak gerekiyor" açıklamasını yapan Teknik direktör Abdullah Avcı, ekibiyle birlikte toplantı yaptı. Bu toplantıda Avcı süreçten yaşadığı üzüntüyü paylaşarak, "Burada 26 aydır inanılmaz başarılar yakaladık. Ancak şu an cidden sıkıntılı bir sürecin ve değişmeyen bir durumun içerisindeyiz. Bu konuyu yönetimle konuşacağım" dedi. Abdullah Avcı'nın teknik ekibiyle gerçekleştirdiği mini toplantının ardından yönetim kuruluna sunmak için geniş kapsamlı raporu hazırladığı öğrenildi.
DETAYLI ANALİZ YAPACAK
Avcı'nın raporda maç sonunda yaptığı özeleştiri sonucunda kendilerinin geleceğiyle ilgili bir karar alabileceği veya alınacak karara saygı duyacağını belirteceği öğrenildi. Ayrıca yönetimden de destek gelmesi durumunda kadro dışılar da dahil olmak üzere ara transfer döneminde takımın yeniden yapılanması yönünde bir karar alınacağı belirtildi. Yönetim Kurulu da kendilerine gelecek rapor doğrultusunda bir karar verecek ve bu konuda aceleci bir tutum sergilemeyecek.
AVCI İLE EN KÖTÜ DÖNEMİ
Trabzon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk sezonunda 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiği geçen sezon 2,13 puan ortalaması yakalarken bu sezon ise 1,70 puan ortalamasında kaldı.