Fenerbahçe'de Samet Akaydın formayı giydi! Takvim.com.tr'nin duyurduğu transferde mutlu son

Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, savunma hattını Adana Demirspor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile güçlendirdi.
GÖRÜŞMELERE BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan Fenerbahçe yönetimi, Adana Demirspor ve Samet Akaydın ile anlaşma sağladı. Dün yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." denilmişti.
FENERBAHÇE YENİ TRANSFERİNE FORMAYI GİYDİRDİ
Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın'ı transfer ettiğini duyurdu. Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Samet Akaydın!" denildi.