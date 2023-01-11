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    • Spor
    • 11.01.2023 18:27
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    • 11.01.2023 18:37
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    Fenerbahçe'de Samet Akaydın formayı giydi! Takvim.com.tr'nin duyurduğu transferde mutlu son

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yarın başlayacak devre arası transfer sezonu öncesi ilk bomba Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertli ekip Takvim.com.tr'nin daha önceden duyurduğu Samet Akaydın transferini resmen açıkladı. Başarılı stoper Fenerbahçe formasını giydi.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de yeni transfer formayı giydi

    Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, savunma hattını Adana Demirspor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile güçlendirdi.

    Samet Akaydın resmen Fenerbahçe'de!

    GÖRÜŞMELERE BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI
    Bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan Fenerbahçe yönetimi, Adana Demirspor ve Samet Akaydın ile anlaşma sağladı. Dün yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." denilmişti.

    FENERBAHÇE YENİ TRANSFERİNE FORMAYI GİYDİRDİ
    Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın'ı transfer ettiğini duyurdu. Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Samet Akaydın!" denildi.

        ROTASYON 5'E ÇIKTI!
        Kanarya'da Samet Akaydın transferi sonrasında stoper rotasyonu 5 kişiye çıktı. Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un düzenli oynattığı isimler. Luan Peres ise sakatlığı sebebiyle uzun süredir yoktu. Galatasaray derbisinde ilk defa kulübede oturdu. Serdar Akaydın'ın gelişiyle birlikte Jesus'un istediği gibi stoper sayısı 5'e ulaştı.

        *Samet Akaydın'ın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın
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