Fenerbahçe'de Samet Akaydın formayı giydi! Takvim.com.tr'nin duyurduğu transferde mutlu son

GÖRÜŞMELERE BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan Fenerbahçe yönetimi, Adana Demirspor ve Samet Akaydın ile anlaşma sağladı. Dün yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." denilmişti.