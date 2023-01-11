Fenerbahçe yönetimi ara transferin ilk hamlesini yaptı, milli stoperi kadrosuna kattı





TRANSFER AÇIKLANDI

Yaklaşık 15 gün önce Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan milli stoper dün sabah saatlerinde menajeri ile birlikte Ülker Stadı'ndaki kulüp binasına geldi. Samet Akaydın yapılan kısa görüşmenin ardından 3.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer karşılığında Adana Demirspor'a 4 milyon Euro vereceği, bu paranın da 4 eşit taksitte ödeneceği öğrenildi. İmza sonrası duygularını paylaşan 28 yaşındaki futbolcu, "Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum" diye konuştu. Fenerbahçe Kulübü de dün yaptığı açıklamada, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor ile görüşmelere başlandığını duyurdu.