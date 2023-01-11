Fenerbahçe yönetimi ara transferin ilk hamlesini yaptı, milli stoperi kadrosuna kattı

Kadıköy'de aldığı 3-0'lık Galatasaray yenilgisinin şokunu yaşayan Fenerbahçe transfer operasyonuna başladı. Sarı-Lacivertliler dün ara transferin ilk hamlesini yaptı ve uzun süredir gündeminde olan Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ı kadrosuna 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.
TRANSFER AÇIKLANDI
Yaklaşık 15 gün önce Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan milli stoper dün sabah saatlerinde menajeri ile birlikte Ülker Stadı'ndaki kulüp binasına geldi. Samet Akaydın yapılan kısa görüşmenin ardından 3.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer karşılığında Adana Demirspor'a 4 milyon Euro vereceği, bu paranın da 4 eşit taksitte ödeneceği öğrenildi. İmza sonrası duygularını paylaşan 28 yaşındaki futbolcu, "Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum" diye konuştu. Fenerbahçe Kulübü de dün yaptığı açıklamada, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
MALİYETİ TARTIŞMA YARATTI
Samet Akaydın transferinin maliyeti sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. Sarı- Lacivertli taraftarlar, transferin maliyetiyle ilgili yönetime eleştiride bulunurken, "Samet'ten daha iyi olan Abdülkerim ve Tayyip Talha'yı almayan yönetim şimdi 4 milyon Euro ödüyor. Bu nasıl bir mantık" ifadeleri kullanıldı.
HAVADAN MÜKEMMEL
Samet Akaydın son iki sezonda Süper Lig'in en fazla hava topu kazanan stoperlerinden birisi oldu. Tecrübeli futbolcu performansıyla Milli Takım'a kadar yükseldi.