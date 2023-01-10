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    Trabzonspor, Alanya deplasmanında ağır bir yara aldı

    İlk yarıyı Efecan ve A.Hassan’ın (2) go-l leriyle 3-0 geride kapatan Trabzon, 2. yarıda da Eduardo ve Yusuf’u durduramadı.Son şampiyon Trabzonspor, henüz ligin ilk yarısı tamamlanmadan lider Galatasaray’ın tam 10 puan gerisine düştü.

    Paramparça

    Trabzon Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Deplasmandaki son galibiyetini 1 Ekim'de Kayserispor karşısında alan Fırtına, 100 günü aşkındır galibiyete hasret... Alanyaspor, 15. dakikada Efecan Karaca'nın attığı golle öne geçti: 1-0.



    ALANYASPOR GOL OLUP YAĞDI
    37'de Ahmed Hassan uzak köşeye yaptığı vuruşla takımının 2. golünü attı. 45+7'de Alanya 3. golü buldu. Efkan'ın pasında kale önünde bulunan Ahmed Hassan ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.



    BAKASETAS'IN ŞUTU DİREKTE
    47'de Alanya tehlikeli geldi. Zinedine Ferhat'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı. Trabzonspor 72'de gole çok yaklaştı. Yunan yıldızın ceza sahasından gönderdiği füze yan direkten geri döndü.



        TRABZONSPOR DARMADAĞIN
        75'te Zinedine Ferhat'ın vuruşu direkten döndü. Dönen topu Eduardo tamamladı: 4-0... 3 dakika sonra Alanyalı Yusuf sert bir vuruşla farkı 5'e çıkarttı. 90+6'da Umut'un kale önünden şutunu Uğurcan kurtardı. Trabzonspor zirve yarışında çok ağır yara aldı.



        HASTALIKLI DURUM VAR
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çarpıcı konuştu. İlk 13 dakika oyun planını doğru uyguladıklarını söyleyen Avcı, "13 dakikada net üç pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Büyük takımlar bunları gole çevirmeli. Kalemize gelen 6 topun 5'i gol oldu. Hastalıklı ve geçici olmayan bir durum var gibi duruyor. Her şeyi deniyorum, deniyoruz. Değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım" dedi.



        DEPLASMANDA KAYIPLARDA!
        Trabzonspor bu sezon deplasmanlarda oynadığı maçlarda kötü performans sergiledi. Bordo-Mavililer, Süper Lig'de deplasmandaki son galibiyetini 1 Ekim'de Kayserispor'a karşı aldı. Son şampiyon deplasmanlarda bu sezon 9 maçta 4 yenilgi aldı. Sadece 3 kez kazandı. Trabzonspor deplasmanlarda 13 gol atarken kalesinde tam 21 gol gördü. Karadeniz Fırtınası, şampiyonluk yaşadığı sezonda 19 deplasman maçında 11 galibiyet alırken sadece 3 kez yenilgi yaşamıştı.

        EFECAN SİFTAH YAPTI
        Alanya forması giyen Efecan Karaca, kariyerinde ilk kez Trabzonspor'a gol attı. Tecrübeli oyuncu sol ayağıyla ilk kez gol kaydetti.

        AVCI BİR İLKİ BAŞARDI!
        Süper Lig tarihinde ilk kez Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı bir takım bir sezonda 3 maçı 4+ gol yiyerek tamamladı.

        VITOR HUGO CEZALI
        Trabzon'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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