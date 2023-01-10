Trabzonspor, Alanya deplasmanında ağır bir yara aldı

Trabzon Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Deplasmandaki son galibiyetini 1 Ekim'de Kayserispor karşısında alan Fırtına, 100 günü aşkındır galibiyete hasret... Alanyaspor, 15. dakikada Efecan Karaca'nın attığı golle öne geçti: 1-0.
ALANYASPOR GOL OLUP YAĞDI
37'de Ahmed Hassan uzak köşeye yaptığı vuruşla takımının 2. golünü attı. 45+7'de Alanya 3. golü buldu. Efkan'ın pasında kale önünde bulunan Ahmed Hassan ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.
BAKASETAS'IN ŞUTU DİREKTE
47'de Alanya tehlikeli geldi. Zinedine Ferhat'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı. Trabzonspor 72'de gole çok yaklaştı. Yunan yıldızın ceza sahasından gönderdiği füze yan direkten geri döndü.