Trabzonspor, Alanya deplasmanında ağır bir yara aldı





HASTALIKLI DURUM VAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çarpıcı konuştu. İlk 13 dakika oyun planını doğru uyguladıklarını söyleyen Avcı, "13 dakikada net üç pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Büyük takımlar bunları gole çevirmeli. Kalemize gelen 6 topun 5'i gol oldu. Hastalıklı ve geçici olmayan bir durum var gibi duruyor. Her şeyi deniyorum, deniyoruz. Değerlendirmeyi kendi adıma yapacağım" dedi.